El PP de Caldas exige que se restituya la línea discontinua en el cruce de Segade y Mariñoleira

El Partido Popular de Caldas defenderá una moción en el Pleno de hoy sobre la situación de seguridad vial en el cruce entre Segade de Arriba y Mariñoleira, en la N-640. Los populares entienden que el Ministerio de Transportes debe restituir la línea discontinua que existía en la zona y que permitía el acceso -entre otros- al IES Aquis Celenis. Los conservadores dicen hacerse eco del malestar tanto de la comunidad educativa como de los vecinos de viviendas afectadas, dado que el cambio en el cruce les impide que se pueda salir con dirección al casco urbano.





El Partido Popular liderado por Fernando Pérez entiende que este es un cruce muy importante y que, por lo tanto, es necesario recuperar la línea discontinua retirada y permitir el giro demandado. En su moción los conservadores incluso van más allá e inciden en que si el Ministerio de Transportes y Movilidad quieren realmente buscar soluciones “e non parches baratos, podería aproveitar para construír nesa zona a demandada rotonda que permita ter unha capacidade de acceso completa e segura, e á súa vez provocar unha redución de velocidade que é moi oportuna ante a proximidade da piscina municipal, do perigoso cruce de acceso á Requeixada e a Monteporreiro e do CPI Alfonso VII, todo elo situado a escasos metros”.





Los conservadores creen que el equipo de gobierno de Juan Manuel Rey debe “esixir aos seus en Madrid” la citada actuación, dado que creen que esta redundaría en la solución de los problemas y en la mejora de la seguridad vial y de la calidad de vida de los caldenses. De hecho aprovecha el PP de Caldas para lanzar una pulla política al regidor socialista recordando que cuando era ministra de Fomento la conservadora Ana Pastor “presentaban mocións cada mes esixindo unha rehabilitación completa da ponte da Ferrería e agora xa se esqueceron porque, claro, gobernan os seus e teñen que calar”.