El PP de Caldas reclama un nuevo auditorio y tacha la renovación prometida por Fariña de “parche insuficiente”

El portavoz del PP de Caldas, Fernando Pérez, reclama la construcción de un nuevo auditorio “acorde á categoría da nosa vila, a súa condición de capital comarcal e as cifras de poboación”. En este sentido, para el concejal popular, la modernización de las instalaciones anunciada por Fariña, que asciende a una inversión de 50.000 euros, es un anuncio “irrisorio e ridículo” y un nuevo “parche insuficiente”.



Así, Pérez señala que la hipotética construcción de un nuevo auditorio podría financiarse “aproveitando a oportunidade histórica que nos brinda a Deputación co Plan Provincia Extraordinaria, que pode supoñer un investimento de ata 875.000 euros”. Una nueva línea de ayudas para la que el ejecutivo baraja otros proyectos, como la ambiciosa remodelación del anillo de Campo da Torre, San Roque y Gaioso, según anunció el alcalde, Juan Manuel Rey, a este diario.



“Temos un auditorio cativo, cun espazo escénico comprimido, con menos de 200 asentos de aforo e cunha sala anexa chea de columnas. É un lugar que non dá o nivel nin responde ao que precisa Caldas e demandan os veciños, polo que hai que apostar por un espazo cultural e social de maior calidade e tamaño cun edificio de nova creación noutro lugar da vila”, explica el edil popular, que lamenta que el actual auditorio caldense tiene un nivel y capacidad “moi inferior” a de otros concellos de la comarca como Valga, Moraña y Portas, pese a ser la villa termal la que más población tiene.



En esta misma línea, el portavoz popular lamentó la falta de “vontade” del ejecutivo para ejecutar este proyecto “posto que no derradeiro Pleno o alcalde, Juan Manuel Rey, apostillou que estas instalacións poden ter elevados custes de mantemento”. “Un auditorio que vai ser empregado practicamente todas as fins de semanas e moitos outros días parécelle caro a nivel de mantemento, pero para tirar máis de 900.000 euros nunhas pozas que nin sequera abriron non lle doeron os cartos. É unha actitude contraditoria e incomprensible”, sentenció Pérez.