El PP de Caldas solicita la ampliación de la escuela infantil municipal

El PP de Caldas exige al gobierno bipartito que acometa ya la ampliación de la escuela infantil municipal Pedra do Pan. Los conservadores señalan que hay niños de la localidad que se ven obligados a matricularse en guarderías de otros municipios ante la falta de plazas. El portavoz de la formación popular, Fernando Pérez, señala que esta ampliación “é unha necesidade urxente” y reclama al Concello que “poña as pilas” para intentar conseguir que los nuevos espacios estén en funcionamiento a lo largo del próximo curso académico.



Pérez recordó que el gobierno municipal anunció “a ampliación desta escola infantil hai 13 anos, xa que daquela xa había unha lista de agarda de case vinte nenos”. Aún así –manifiesta– “non a acometeu pese a ter o proxecto redactado e pagado e a partida orzamentaria para as obras dotada”. Explica el conservador que ese dinero se invirtió finalmente en las pozas de A Tafona “que a día de hoxe seguen pechadas”.



Recuerda Fernando Pérez que “a gardería municipal atópase en réxime de concesión a unha empresa privada que a xestión cun elevado grado de satisfacción dos usuarios, pero non ten capacidade física para máis nenos”. Dice que el Concello recibió reclamaciones de padres que vieron que sus solicitudes no eran autorizadas “por este problema de saturación, pese a non ter alternativas axeitadas para a mobilidade, e incluso se dirixiron persoalmente a nós para que mediásemos, aceptando o Concello as solicitudes logo destas queixas”. Además la demanda aumentó tras la matrícula gratuita en este nivel educativo.