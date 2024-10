El PP de Caldas solicita la dimisión del alcalde por la falta de respeto al presidente de la Diputación

El grupo municipal del PP de Caldas solicita la dimisión “inmediata” del alcalde, Juan Manuel Rey, por la “falta grave de respeto” hacia el presidente de la Diputación al que, recuerdan, llamó “primo de Zumosol” del portavoz popular Fernando Pérez. Además, señala, también debería de dimitir por “mentir descaradamente” sobre la supuesta falta de invitación a la inauguración de la carretera EP-8004, entre Caldas y Vilanoviña.



Para el PP “sobran os motivos” para que Rey deje su cargo como edil, ya que señalan “se atopa completamente esgotado e desgastado, sen gañas e ilusión por atender aos veciños e loitar polos intereses xerais”.



Los populares tachan de “nefastos” los 16 primeros meses de mandato del gobierno local y los califican como “os peores da historia democrática de Caldas e dos cinco mandatos de Juan Manuel Rey”.

Desde el PP denuncian que el alcalde “só se achega ao Concello de cando en vez, posto que reside fóra do municipio, ten abandonados completamente aos veciños aos que xa practicamente non atende e está completamente supeditado aos concelleiros do BNG”. De los que, señalan “campan ás súas anchas e fan o que lle pete malia ser a terceira forza sen que o alcalde impoña nunca o seu criterio nin o liderado”