El PP de Catoira acusa a Castaño de “expoliar os petos dos veciños” con la subida de los impuestos

El grupo municipal del PP de Catoira, capitaneado por Iván Caamaño, compareció para valorar la subida de tasas e impuestos anunciada por el gobierno local del BNG. Caamaño acusó directamente al alcalde, Xoán Castaño, de “querer expoliar os petos dos veciños” y de no ser coherente con la postura que –cuando estaba en la oposición– adoptaba por este mismo asunto en el pleno de la Corporación. Los conservadores recuperaron un audio de Castaño en una sesión plenaria de 2022 en la que acusaba al entonces regidor, Alberto García, de “expolio aos veciños” y de que “hai persoas capaces de salvar esta nave sen expoliar”. “E agora que son goberno actúan así”, recriminan los conservadores vikingos.

Caamaño incidió en que la situación económica del Concello de Catoira es mala, que la deuda asciende a 6,5 millones de euros y que “nós non nos sentimos responsables desa xestión”. Eso sí, manifiesta el conservador que la gestión que está realizando el BNG en los 120 días que lleva al frente del Concello es “pésima”. Indica Caamaño que “o que pasa é que non son capaces de conseguir cartos doutras administracións, nin da Xunta nin da Deputación, e polo tanto teñen que sacarllos á xente para poder gastar”.



El portavoz popular acusa al BNG de “enganar á xente de Catoira para que votaran por eles prometendo que ían facer un centro de día, un polígono industrial... donde están agora todas esas promesas?”.



Los conservadores quisieron enumerar “cousas que deixamos encamiñadas e que se deixaron ir” apuntando a la parcelaria, “ás obras das Torres do Oeste agora paralizadas, aos traballos do rego de Gondomil ou os 500.000 euros para as pistas polideportivas en Santa Baia cuxa subvención se perdeu”. Insiste Caamaño en que “o pobo voi o que votou e fíxoo porque foi enganado. Nestes 120 días só se falou en Catoira de problemas”.