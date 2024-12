El PP de Catoira acusa a Castaño de “retorcer a realidade” de los gastos de la Vikinga para “presumir de boa xestión”

El PP de Catoira acusó al gobierno local de “retorcer a realidade ata a terxiversación e situarse moi pretiño da mentira” en su valoración de los gastos de la última edición de la Romaría Vikinga con el objetivo de “presumir falsamente dunha boa xestión que non se ve por ningures, xa que ten case 1,4 millóns de euros en facturas sen pagar ao peche do terceiro trimestre”, criticó Estefanía Frieiro, portavoz del grupo municipal.



En este sentido, la concejala popular lamentó que el ejecutivo excluya de los gastos municipales los más de 17.000 euros recaudados en tasas “como se os 905 euros aos que limita o total do gasto da festa saísen dunha máquina que hai no Concello e non dos impostos e taxas que pagan os veciños”. En cualquier caso, Frieiro recalcó que el presupuesto total, que se sitúa en los 144.000 euros, “móvese en termos moi parellos, tanto de ingresos como de gastos, que en anos anteriores”.



Gestión del Concello

En cuanto a la gestión municipal, la portavoz popular criticó con dureza que, al cierre del tercer trimestre, el Concello tiene 1.390.280 euros en facturas sin pagar, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, lo que supone un porcentaje de impagos del 83,8% y además tarda hasta 273 días de media en abonar sus facturas, nueve veces por encima del máximo legal. Y a eso hay que añadir, recalcó la popular, que el cierre de la última Cuenta General arrojó un incumplimiento de la regla de gasto en 379.000 euros, un remanente negativo de tesorería de 113.000 euros y un incumplimiento de la estabilidad presupuestaria en hasta 289.000 euros.