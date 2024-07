El PP de Catoira denuncia que una avería en la EDAR provocó vertidos directos al río

El PP de Catoira acaba de denunciar la aparición de una grave avería en la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) por la “falta de mantemento” por parte del Concello. Los conservadores aseguran que esto está “xerando importantes vertidos e episodios de contaminación ao río de Catoira, afluente do Ulla”.



La portavoz de la formación, Estefanía Frieiro, explica que el desperfecto se detectó el domingo y que sigue vigente días después. Según la conservadora el caudal va totalmente enlodado desde este punto y aguas bajo sin que por el momento se hubiese solucionado.



La concejala del PP advirtió que “a reparación vai ser bastante dificultosa e vaise prolongar no tempo, xa que tanto os operativos municipais como os responsables da Empresa e Delfín xa estiveron nesta contorna desde o pasado lunes e informaron da importancia da avaría”. Dice Frieiro que la EDAR se encuentra “paralizada e en desuso, polo que todas as augas residuais de Catoira estanse vertendo directamente ao río”. Añade además la edila popular que “pola falta de limpeza dos lodos produciuse un reventón na aspa que traballa na piscina para que non se solidifiquen os residuos, o que está a agravar o problema”.