El PP lleva al Congreso las obras de alcantarillado del Paseo Xelmírez en Catoira

Los diputados nacionales del PP, Ana Pastor, Juan Constenla y Javier Bas, así como el portavoz municipal de la formación, Iván Caamaño, mantuvieron una reunión con los vecinos de la calle Paseo Xelmírez para escuchar y atender a sus reclamaciones respecto de las obras que Adif está ejecutando en esta carretera para eliminar el paso a nivel de Cedonosa.



Durante el encuentro los vecinos denunciaron que la obra queda incompleta, a pesar de que en el proyecto se incluían los trabajos de alcantarillado. Sin embargo apuntan desde el PP que Adif ya manifestó su intención de no hacerlo. Así pues los conservadores trasladarán al Congreso una pregunta para que el Gobierno central explique por qué se decidió ejecutar la obra sin el citado alcantarillado. Una decisión –argumenta el PP– que afecta “non só aos fogares deste lugar, senón tamén ao club de piragüismo local e a varias empresas que están instaladas nesta contorna”.



El PP lamenta que los vecinos lleven años soportando unas obras “que se quedaron a medias, co firme da estrada en mal estado, sinais, partes estreitas ou maquinaria na vía sen previsión algunha e á espera de que Adif e a concesionaria da obra tomasen decisións sobre que facer e como facelo”. Iván Caamaño indica que “se trata de ser previsor e máis eficientes cos recursos públicos. Non ten sentido deixar este proxecto a medias sabendo que este lugar necesita a instalación do alcantarillado”.