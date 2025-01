El PP revela que el gobierno de Caldas rechazó firmar el convenio del centro de salud en diciembre

El Partido Popular de Caldas denunció que la construcción del nuevo centro de salud en el entorno de Santa María “vai sufrir un novo retraso pola exclusiva responsabilidade do goberno local”, puesto que el convenio con la Xunta sigue sin firmarse a pesar de que la Consellería de Sanidade convocó al Concello a finales del mes de diciembre para rubricar el convenio, en unas semanas en las que Manuel Fariña ocupaba de forma provisional la Alcaldía tras la renuncia de Juan Manuel Rey.



“Non lles importan absolutamente nada os veciños nin os servizos e as infraestruturas do noso municipio e por iso bloquean e paralizan actuacións tan importantes coma esta. Tanto PSOE como BNG só queren escusas inventadas para poder criticar á Xunta e ao PP co obxectivo desesperado de tentar salvar o goberno municipal polos pelos e cun pacto de perdedores como fixeron hai ano e medio, pero ao final todo se sabe e as mentiras teñen as patas moi curtas”, lamentó el portavoz municipal, Fernando Pérez, que criticó que “están a poñer en perigo a execución do novo centro médico” y prevé que la ejecución de las obras del centro de salud se aplace, “polo menos, ata o ano 2026”.



En cuanto a las obras de ampliación del IES Aquis Celenis, que levantaron críticas por parte del teniente de alcalde, Manuel Fariña; Pérez recriminó al nacionalista su postura: “Se foran a metade de esixentes consigo mesmos no levarían as cha-pozas da Tafona 18 anos en obras e sen inaugurar, ese sí que é un exemplo de mala xestión, de retraso e de fracaso”. Además, recordó que se trata de la mayor inversión en la educación pública en la villa y en 2025 en toda la provincia de Pontevedra.