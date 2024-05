El presupuesto del Ayuntamiento de Caldas para este año se eleva de seis a ocho millones de euros

El presupuesto del Ayuntamiento de Caldas de Reis para este año subirá un 33% respecto al del 2023 al pasar de 6 a 8 millones de euros. Así lo anunció ayer el equipo de gobierno de coalición que, de la mano del alcalde Juan Manuel Rey (PSOE), y del teniente de alcalde Manuel Fariña (BNG), subrayó que se trata de una cuentas “históricas” y “con marcado compoñente social”, ya que los departamentos que mayor subida experimentan son los de Deportes, Cultura y Servizos Sociais. Ambos indicaron que las características más destacadas del proyecto del presupuesto “é que é á vez ambicioso e realista, cun marcado carácter social e garantista dos servizos públicos”, al tiempo que destacaron que “hai un reto ilusionante por diante que é atender cada vez mellor as necesidades dos veciños, prestar servizos públicos de calidade e cumprir os compromisos cos que concorremos ás pasadas eleccións municipais integrados no pacto dun goberno de coalición”.



Rey y Fariña explicaron que el aumento de los ingresos para el Ayuntamiento se deben a la subida en la participación en Tributos del Estado y de otras administraciones, y a los impuestos municipales que, junto con las tasas y precios públicos, no sufrieron modificación alguna al alza, a diferencia de las importantes subidas que han aplicado en otros municipios de la provincia. La mayor parte de los fondos municipales, como es habitual, irán a gastos corrientes y de personal, pero en cuanto a los principales aumentos, destaca una buena subida para Servizos Sociais. En concreto, habrá un aumento de la partida para garantizar el Servizo de Atención ao Fogar y prestarlo con calidad a todos los vecinos.



Rey apuntó que hasta ahora los precios pagados por el Concello estaban “desfasados” y será necesario licitar la adjudicación de un nuevo contrato. El regidor destacó que el Ayuntamiento quiere garantizar todas las horas necesarias a los usuarios de la dependencias ante la alta demanda de los servicios. Por otra parte, subrayó la importante inversión que se hará en saneamiento del rural para garantizar la calidad de vida de todos los caldenses.



Por su parte, Fariña destacó que los departamentos de Deportes, Cultura y Turismo llegarán hasta 1,6 millones de euros -cerca de un 20% más- en los que se incluirán mejoras en el campo de fútbol de As Corticeiras o la instalación de una pista multideporte y elementos biosaludables en A Tafona, entre otras. Con respecto al Deporte, destacó también que el presupuesto refleja la firme apuesta del Ejecutivo local por el fomento y promoción, con un aumento considerable para actividades que atraen gente a la villa. “O turismo deportivo é unha modalidade de turismo que confirma o seu ascenso imparable. O deporte converteuse é un dos mellores aliados do turismo e da dinamización económica”, añadió el teniente de alcalde, para luego agregr que “o mesmo sucede co Turismo e a Cultura, cuxas partidas tamén experimentan un aumento considerable con respecto ao exercicio anterior”.