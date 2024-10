El PSOE de Moraña denuncia los retrasos y el “escandaloso sobrecuste” del campo de fútbol de Mirallos

El PSOE de Moraña denunció ayer la “realidade” del proyecto del nuevo campo de fútbol de Mirallos. Los socialistas critican los retrasos que sigue sufriendo la actuación. “A pesar das promesas feitas hai case un ano de que as obras rematarían no primeiro semestre de 2024 e o campo estaría en funcionamento para a tempada 2024/2025”, recuerda la formación, que recalca que el campo sigue sin finalizarse y no parece que vaya a estar listo a tiempo.



Asimismo, los socialistas denuncian que el campo no está vallado, lo que, señalan, pone en riesgo a seguridad de las personas que acceden libremente a un espacio en obras. Para la formación, esta situación evidencia una falta de planificación y seriedad, así como una “preocupante irresponsabilidade por parte do goberno local”.



Por otra parte, el partido de Xoel Souto denuncia el “escandaloso sobrecuste” de esta obra, ya que si bien estaba presupuestada en medio millón de euros, en 2023 se destinaron 400.000 euros más para intentar completarlo, elevando el coste a casi un millón de euros. Asimismo, lamenta que no se cumpliera la promesa de dotarlo con una pista de atletismo, un gimnasio y vestuarios completos, de los que culpa a la gestión del gobierno local.