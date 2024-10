El PSOE reclama que Valga cuente con inversiones en los presupuestos de la Xunta para 2025

El PSOE de Valga recriminó en el Pleno de este martes la ausencia de partidas destinadas a inversiones en el municipio en los presupuestos de la Xunta para 2025. La portavoz socialista, María Ferreirós, exigió al gobierno local de José María Bello Maneiro que “se sente fronte a Rueda e reclame inversións directas” para que Valga “teña nome propio” en los presupuestos.



“Son moitas as necesidades e moitos os proxectos que deberían ser plantaxedos ao señor Rueda para a súa incorporación nos orzamentos da Xunta de 2025, en cambio o goberno local permanece inmóbil fronte a este desdén, algo que non podemos obviar por iso presentaremos emendas a este orzamento a través do noso grupo parlamentario”, expuso la concejala socialista.



Entre otras cuestiones, Ferreirós considera que el presupuesto de la Xunta debería incorporar cuestiones ya reiteradas en varias ocasiones, como la mejora del centro de salud y ampliación de servicios, la planificación de suelo industrial, la instauración del bachillerato de artes y musical en el IES de Valga, mejora de las aceras de la PO-548 y mayor financiación para el CRA y el SAF.