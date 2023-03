El PSOE de Valga exige la dimisión de Bello Maneiro tras el demoledor informe del Consello de Contas

El PSOE de Valga lo tiene claro. Después del demoledor informe emitido por el Consello de Contas en el que se cuestiona la legalidad de las comisiones de coordinación y también del pago de dietas y gastos de locomoción a dos funcionarios los socialistas creen que el alcalde, José María Bello Maneiro, “debe dimitir”. Y no solo él, sino los concejales que participaban en esos encuentros y por los que llegaron a cobrar –calcula el PSOE– más de medio millón de euros en total desde el año 1991.



De hecho la formación liderada por María Ferreirós anuncia la presentación de una denuncia ante el Tribunal de Contas con el fin de “reclamar todo o diñeiro público cobrado de xeito irregular polos concelleiros populares e polos funcionarios públicos”. Y es que el citado informe del Consello de Contas salpica de lleno también a dos funcionarios que –según la entidad– cobraban dietas y gastos de desplazamiento sin justificar. “É coincidencia que xusto no momento dun proceso xudicial –se refiere el PSOE al que ellos iniciaron para denunciar penalmente las comisiones de coordinación– no que se investigaban os pagos das asistencias ás comisións por parte do equipo de goberno, ese propio equipo de goberno comezara a pagar un sobresoldo en forma de dietas a dous funcionarios públicos que tiveron que emitir informes solicitados polo xulgado?”, expone el PSOE. Un “sobresoldo” que –insisten– fue de 40.314 euros entre 2017 y 2021.



Los socialistas entienden que después de la emisión de ese informe del Consello de Contas “se por iniciativa propia o alcalde e os concelleiros populares non dimiten, o PP de Galicia ten que tomar medidas e expulsalos se non quere seguir mantendo nas súas filas a persoas que se lucraron das arcas municipais de forma irregular e sen ningún rubor durante 32 anos”.