Reportaje | El Lacón le hace un hueco al “secreto” y logra un menú en Cuntis para todos los sentidos

El Lacón volvió a ser la estrella en Cuntis, donde cientos de personas se dieron cita en la carpa instalada para disfrutar de una fiesta que pone fin al Entroido, pero que lo hace con los cinco sentidos.



Y es que además de llevarse a la boca un buen plato de lacón con grelos, los asistentes pudieron disfrutar de la música de las charangas, las actividades infantiles o el pregón de Eva Iglesias, que dio el pistoletazo de salida.



Nadie se quiso perder su ración de lacón, ni siquiera los políticos. Por la carpa también se pasaron la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, el responsable provincial del PSOE, David Regades y hasta el delegado del Gobierno, José Miñones.



De anfitrión orgulloso hizo Manuel Campos, regidor de un municipio que, tras dos años de pandemia, recuperó con ilusión una fiesta que es ya toda una insignia. Y lo hizo por todo lo grande, con un programa completo y con el calor del público.



La charanga Tamega puso el toque divertido y de música al evento, pero los asistentes más afortunados incluso se fueron con un regalo para casa, ya que hubo sorteo durante el pregón.



Pero no solo de papatoria y música vive la Festa do Lacón, todo un homenaje a la cultura popular. Muestras y exposiciones sobre camelia, miel, trajes tradicionales o la cerámica de Castrolandín se incluyeron en el programa de ayer, así como la Feira da Artesanía o el estreno de una obra del gaiteiro Xoán Carlos Rilo inspirada en el termalismo del municipio. Ya por la tarde, tuvo lugar la actuación de All Stars.



Un programa variado



Los días previos fueron también un éxito, con la Gala do Chapante del viernes. Aunque uno de los platos fuertes, con permiso del Lacón, fue el concierto de “Los Secretos”, que llenaron la carpa y animaron a un público intergeneracional y procedente de diversos puntos de la geografía gallega. Al finalizar este concierto, el tradicional guateque tomó Cuntis, que vive el Entroido con un entusiasmo contagioso.