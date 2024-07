Reportaxe | A xente do mar homenaxea a Rosalía sobre embarcacións tradicionais

A primeira vez que se celebrou a Inchadiña Branca Vela foi no 2013 para celebrar o 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Despois desta, xa foron máis de dez, contando a de onte, as veces que as embarcacións tradicionais remontan o Ulla e o Sar para homenaxear a unha das escritoras máis célebres de Galicia.



“Para nós é un día especial. É un dos grandes eventos que organizamos ao longo do ano”, indicou antes de sair ao río Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro que, xunto a A.C. Dorna de Arousa, son os responsables de que se celebre este evento.



Esta undécima edición da Inchadiña Branca Vela é diferente. É a primeira vez que algunhas das embarcacións comeza o seu percorrido en Rianxo. Así, ás once da mañá se botaron a auga as primeiras embarcacións para, sobre as catro e media, reunirse co resto de partipantes e iniciar o ruta tradicional.



Polo tanto, pasadas as catro e media e tras escoitar o himno de Galicia, foi o momento que as máis de vinte embarcacións tradicionais chegadas dende todos os rincóns da localidade, botáronse a auga para comezar coa homenaxe a Rosalía de Castro. Con moito vento de proa, tal e como comentou Anxo Angueira, comezou a travesía que saiu desde a praia fluvial de Vilarello en Cordeiro (Valga).

Foliada e ofrenda floral



As máis de vinte embarcacións tradicionais remontaron o río ata chegar ao espolón de Padrón, lugar onde se atopa a estatua de Rosalía de Castro. “Como anos anteriores estamos emocionados. Este é unha homenaxe da xente do mar a Rosalía e é moi especial”, indicou Angueira.



Unha vez que todos alcanzaron o punto acordado - arredor das seis e media da tarde - chegou o momento máis esperado por todos os participantes. Cun movemento das velas de todas as naves comezou a homenaxe.



Cada un dos tripulantes, como xa é tradición, ofreceulle os seus remos a figura de Rosalía de Castro mentres sonaban as gaitas e organízábase arredor da súa imaxe unha foliada moi singular.

Tamén foi o momento da ofrenda floral. Así, os encargados dirixíronse a estatua da famosa escritora para engalanala cas cores de variedade de flores.



Como en outras edicións o evento reuniu a embarcacións tradicionais chegadas dende diferentes partes de Galicia. Así, na travesía polo río puidéronse diferenciar, por exemplo, un volanteiro chegado dende A Guarda ou diferentes dornas e bucetas.



Desde a organización, na voz de Anxo Angueira, a xornada vivida foi “moi emocionante” polo que todos os participantes despedíronse, non sen antes quedar en verse na duodécima edición da Inchadiña Branca Vela.