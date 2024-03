Rey presume de cerrar las cuentas de 2023 con 1,5 millones de superávit: “Poderían ser exemplo na universidade”

El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, presumió de la buena salud económica del municipio, pese a las críticas de los populares en el pasado Pleno municipal, en el que la Corporación aprobó la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2023, que cerró con un superávit cercano a 1,5 millones de euros. Unos datos muy positivos por los que el regidor socialista no dudó en sacar músculo: “As contas son tan boas e espectaculares que se poden explicar na universidade como un exemplo de boas prácticas”.



Por su parte, el portavoz del gobierno municipal, Jacobo Pérez, explicó que las cuentas del anterior ejercicio estuvieron condicionadas por el pago da sentencia de una demanda que se remonta a dos décadas atrás, por la que el Concello ha tenido que hacer frente a un desembolso de 800.000 euros. Se trata del fallo por el que se anuló la licencia de obra del edificio número 57 de la calle Real. Pese a ello, subrayó Pérez, el Concello goza de una situación económica “envidiable”.



En este sentido, el gobierno local hizo hincapié además en que no existe deuda en el Concello, pese a que en los últimos tres mandatos no se incrementaron tasas ni impuestos, añadió el socialista.

Presupuestos de 2024

Por otra parte, el ejecutivo ya ha adelantado su intención de, finalmente, redactar un presupuesto municipal para este ejercicio y no prorrogar el existente. Un documento que espera ratificarse en el próximo Pleno y que, entre otras cuestiones, contará con medio millón de euros para el saneamiento. Además, dichos indicadores económicos positivos “permitiranos aprobar proximamente uns orzamentos moito máis sociais, cun claro compromiso co medio ambiente e que nos servirán para satisfacer máis e mellor as demandas veciñais.”, concluyó Pérez.