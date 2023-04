Reyes Ferreiro | “En España, si juntamos a hombres y mujeres, el cáncer de colon es el primero en número de diagnósticos”

Aunque hay un dicho que reza que “Nadie es profeta en su tierra” lo cierto es que la caldense Reyes Ferreiro Monteagudo siente que vuelve a casa cada vez que pisa la villa termal. “Aunque ahora soy madrileña de adopción, me casé con un madrileño y tengo un hijo madrileño me gusta venir aquí porque me siento muy querida”, expone. Doctora especialista en Oncología trabaja en la unidad de digestivo y es la coordinadora de la Escuela de Pacientes de Cáncer de Colon en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Un centro en el que hizo la especialidad entre 2008 y 2012 y en el que decidió quedarse. La Escuela es una apuesta pionera que busca hacer la vida más fácil a los que sufren de esta enfermedad.

Para aquellos que no la conocen. ¿Qué es la Escuela de Pacientes?



Pues es un formato sanitario adicional a lo que son las consultas tradicionales. En ella queremos generar un espacio de encuentro entre profesionales y pacientes para abordar los problemas que la enfermedad les ocasiona cada día y darles soluciones para su calidad de vida. Se puso en marcha en plena pandemia, pero como había limitaciones con muchísima menos gente. Ahora son grupos de 30. El objetivo es generar una zona de encuentro tanto con los profesionales que nos dedicamos al cáncer de colon como para los propios pacientes.



Lo cierto es que hay enfermedades como el cáncer de mama que están, digamos, mucho más publicitadas y más visibilizadas. ¿Por qué no ocurre esto con el cáncer de colon?



Esa es una tarea pendiente que tenemos los profesionales y también los medios de comunicación, la de ayudar a darle más difusión. Te doy un dato. En España –si juntamos hombres y mujeres– el cáncer de colon es el tumor con mayor número de diagnósticos. Por encima del cáncer de pulmón, del de mama o del de próstata. A nivel mundial es el tercero. Quizá el impacto mediático no es el mismo que el de pecho porque los enfermos de colon lo viven más en silencio por la localización del propio tumor o incluso por pudor.

Los profesionales siempre hablan de que en la lucha contra el cáncer es primordial una vida sana y hábitos no sedentarios. ¿Se puede prevenir el cáncer?



En el cáncer de colon se ve que hay factores de riesgo asociados a los hábitos de vida: consumo de poca fibra, de poco pescado, alto consumo de carnes rojas, el tabaco el alcohol... Todos son factores de riesgo asociados al cáncer de colon. De ahí que sea importante desarrollar hábitos de vida saludables que permitan reducir el riesgo e igual de importante es seguir investigando. Hasta ahora estábamos viendo que la edad media de pacientes con este cáncer era de 68 años y en los últimos veinte años vemos una tendencia preocupante y la edad ya ha bajado a los 50 y 40 años. ¿Que hay un componente genético? Sí, pero se estima que es de un 5 a 10 %.

La gente relaciona el cáncer de colon con una enfermedad con la que es complicado vivir. ¿Cómo se convive con ella?

Dentro de lo que es un diagnóstico hay diferentes situaciones. El factor más limitante es el de tener estoma, una bolsa. No todos los pacientes de cáncer de colon la necesitan y dentro de los que sí las hay de diferentes tipos. A los que les toca vivir con un estoma pues entran en un proceso de tener que asumirlo, necesitan mayor apoyo psicológico y que los acompañemos más. Por eso acciones como la Escuela de Pacientes les pueden venir bien, porque es una enfermedad que se vive en silencio.

La Escuela es un programa pionero en la comunidad de Madrid. ¿Cree que es posible extenderlo a otras zonas?

Las escuelas de pacientes se hacen en muchas patologías porque lo que intentamos con ellas es empoderar a los pacientes, hacerlos más partícipes. En cáncer de colon en Madrid esta es la primera y es totalmente reproducible en otros centros con especialistas en esta rama.

Es obligado preguntar cómo vivieron los enfermos de cáncer –la mayoría inmunodeprimidos– la pandemia.

Pues fue cambiando. En la primera ola la población se sentía más vulnerable y los oncólogos no sabíamos muy bien qué podíamos esperar del virus. Esos primeros momentos se vivieron con temor y los oncólogos también éramos más precavidos. Cuando llegó el programa de vacunación universal para toda la sociedad ya nos permitimos hacer una vida más normal. A día de hoy los pacientes con cáncer –aunque sí son conscientes de que tienen más riesgo de algún tipo de infección– hacen vida más normal.

Un diagnóstico de cáncer siempre impacta. ¿Es importante el apoyo psicológico?

Es importante el apoyo psicológico tanto para el paciente como para los familiares. De hecho en nuestra escuela los pacientes pueden venir acompañados. Un diagnóstico de cáncer no solo afecta a la persona en sí, sino a toda la familia, a su economía, a su entorno laboral... De ahí que cuidar a los familiares sea también importante, dado que asumir el rol de cuidador conlleva un estrés. Por encima a través de internet o incluso de los medios se difunde información imprecisa. Aquí les explicamos cuál es la situación de su enfermedad, de forma realista y de primera mano. La información es poder y si tú estás informado te sientes mucho más seguro.