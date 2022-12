Ricardo Martínez optará a la reelección a la Alcaldía de Portas por el PP

Ricardo Martínez optará a la reelección a la alcaldía de Portas en las municipales de mayo por el Partido Popular. El regidor anunció su candidatura por la mediodía en un encuentro con varios representantes locales, al que asistió el presidente provincial del PP en Pontevedra, Luis López, y la secretaria general, Luisa Piñeiro.

En el acto, Martínez, que fue elegido hace un mes presidente local del partido, agradeció el apoyo y la confianza de sus compañeros, al tiempo que se mostró "ilusionado e comprometido para seguir traballando por e para os meus veciños". Asimismo, el actual primer edil se comprometió "a continuar a pé de rúa", además de "seguir acertando con políticas e servizos que melloren a calidade de vida". Una candidatura en la que Martínez asegura ofrecer "traballo, proximidade e o meu compromiso para seguir facendo de Portas un gran concello para vivir".

El presidente provincial del PP, Luis López, por su parte, puso el valor el trabajo realizado por Martínez y su equipo al frente del Concello, al tiempo que subrayó el carácter cercano del partido con los vecinos. Sobre la gestión del regidor, López resaltó su disposición y entrega, así como el "gran traballo" realizado, "baseado na atención, na colaboración, no diálogo, no entendemento e na procura do interese xeral". Asimismo, se mostró confiado y afirmó estar "convencido de que os veciños seguirán confiando nel como o seu alcalde para seguir modernizando e transformando en positivo o seu concello".