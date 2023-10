Rueda destaca en Cuntis su potencial turístico como villa termal y por su patrimonio

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó esta mañana Cuntis con el autobús de su campaña itinerante de escucha “Galicia non para!”, donde destacó el potencial turístico del municipio como villa termal y por su patrimonio al contar con uno de los mejores símbolos del pasado celta de Galicia con el yacimiento arqueológico de Castrolandín.



Durante la visita, Rueda también subrayó “a importancia de facer políticas pensadas para as persoas, vivan onde vivan, e que á súa vez permitan o desenvolvemento económico, industrial e turístico do territorio”. Numerosos vecinos aprovecharon la ocasión para acercarse a “tomarlle unha” con el presidente autonómico en el autobús y trasladar las demandas de mejoras en el Concello y en el conjunto de Galicia. Entre los temas tratados, el PP explica que el vecindario trasladó a Rueda “a súa preocupación pola situación do polígono industrial, que non acaba de arrancar”, indicaron.



Desde la formación popular señalan que la campaña itinerante de “Galicia non para!” continúa su ruta por los municipio gallegos tras pasar por concellos como Porto do Son, Bandeira, Portomarín y Bande, con el objetivo de que la ciudadanía tenga la oportunidad de trasladar al presidente autonómico sus impresiones, propuestas e incertidumbres.



Para ello, la campaña también ha habilitado una página web (rueda.gal), donde los interesados pueden trasladar sus propias demandas al ejecutivo gallego. De igual modo, tras su paso por Cuntis, el autobús de “Galicia non para!” continuará su viaje por distintos puntos de las cuatro provincias gallegas durante los próximos días y semanas.