La Ruta de Tapas da Matanza de Pontecesures repartió 2.000 raciones el fin de semana

La tercera edición de la Ruta de Tapas da Matanza resultó un éxito para la hostelería local, despachándose durante el fin de semana más de 2.000 raciones, con unas elaboraciones con el cerdo como protagonista. La alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, destacó su satisfacción por el resultado y confirmó su intención “para continuar ofrecendo iniciaitvas lúdicas “atractivas e que axuden a dinamizar a actividade económica do noso municipio”.

La regidora indicó que "os e as responsables dos negocios que participaron trasladáronnos a súa satisfacción polo impacto que tivo o certame, xa que axudou a dinamizar a actividade na vila durante toda a fin de semana" y no descartó realizar "propostas similares no futuro".