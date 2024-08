El sindicato Alternativas na Xustiza solicita medidas de protección durante las obras en los juzgados de Caldas

El sindicado Alternativas na Xustiza denuncia que, esta semana, sin previo aviso, comenzaron las obras en los juzgados de Caldas lo que provocó que el lunes los trabajadores se encontrasen todo “patas arriba”.



Ante esta situación, el sindicato solicitó a la Dirección Xeral que, para impedir dificultades a la hora de atender al público, las obras se llevaran acabo por las tardes, además, se aislara a los trabajadores de las zonas de obra para impedir su exposición a agentes químicos y físicos y, por último, se adopten, “de forma inmediata” las medidas necesarias para la protección de las personas de los riesgos anteriormente señalados.



Días después de presentar el escrito a la Dirección Xeral y la Delegación Territorial de Pontevedra, desde el sindicato señalan que no han tenido respuesta y “os obreiros e as máquinas seguen a traballar polos tres xulgados, por tódolos despachos, incluídos os das xuíces”. Asimismo, los trabajadores no cuentan con EPIS ni tampoco se ha procedido a aislarlos de las zonas de obras. Además, denuncian que no conocen los detalles sobre la obra que se está realizando, ni el tiempo de ejecución de la misma.



Desde el sindicato exigen que se tomen las medidas necesarias para llevar a cabo las obras con todas las garantías para los trabajadores