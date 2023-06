La Subdelegación desautoriza la puesta en marcha de la pirotecnia de Coaxe

La Subdelegación del Gobierno ha emitido un informe que desautoriza la puesta en marcha de una pirotecnia en el monte de Coaxe, en Catoira. El alcalde en funciones del municipio vikingo, Alberto García, comunicó la decisión de la administración con la que –afirma– “mantiven contacto todo este tempo para facer seguimento de como iba o tema”. Según el socialista la resolución de la Subdelegación llegó al Concello en abril, pero que él no lo quiso comunicar ni a la oposición ni tampoco a los vecinos para no influir en la campaña electoral. Una campaña en la que –como no podía ser de otra forma– la pirotecnia estuvo entre los temas controvertidos. En este sentido García critica la postura del futuro alcalde, el nacionalista Xoán Castaño, al que acusa de ser “o mentireiro máximo do concello” y de haber utilizado el asunto políticamente.



El todavía regidor en funciones enseñó diferentes resoluciones firmadas por él en los últimos meses en las que muestra su oposición “á concesión de autorización administrativa a Pirogal Pirotecnia S.L. para o establecemento do depósito-taller de cartuchería e pirotenica a ubicar no Perneto, lugar de Coaxe, parroquia de Dimo”, así como su “rotunda disconformidade coa execución da citada iniciativa empresarial”. Estas palabras firmadas por García son de un escrito dirigido desde el Concello a la Subdelegación en julio de 2022. Los argumentos esgrimidos por la Alcaldía para oponerse a la puesta en marcha de la pirotecnia eran que “o lugar onde se pretende a ubicación do depósito-taller se atopa preto de varias vías de circulación, tales como a autopista AP-9, a EP-8001 da Deputación, a PO-550, así como as locais dos concellos de Catoira e Caldas, o que supón un perigo evidente en caso de calquera tipo de accidente que poida producirse, xa que a citada actividade incrementaría o tráfico rodado na zona”.



García insiste respecto a Xoán Castaño que “a decisión era cousa da Subdelegación polo que quedou demostrado que toda a política que fixo con este tema en contra do Concello non foi a correcta”.

Expone además que “non facía falla tanto ruído para semellante decisión. O BNG non fixo máis que facer ruído neste tema e saíulle o tiro pola culata dicindo que era cousa miña, do Concello, e non foi así. Sempre nos mostramos contrarios”.



El socialista incidió en que no sabe si ahora Pirogal Pirotecnia recurrerá la decisión de la Subdelegación.