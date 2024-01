El Tribunal de Cuentas avala por segunda vez la legalidad de las dietas de Valga

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, compareció esta mañana para anunciar que el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador dependiente de las Cortes Generales del Estado, ha emitido un nuevo auto que, por segunda vez, vuelva a “avalar a actuación do Concello” en el pago de dietas en concepto de desplazamientos al secretario e interventor municipales. Un fallo que, destacó el regidor, “bota por terra o Informe de Fiscalización Horizontal do Consello de Contas de Galicia”, en el que se advertían posibles irregularidades.



Se trata de la segunda ocasión que este tribunal “desacredita as conclusións” del órgano fiscalizador gallego tras el auto de marzo de 2023 en el que ya se señalaba que las dietas “teñen cobertura legal e non supuxeron vulneración algunha da normativa orzamentaria aplicable”. Así, tras el inicio de un nuevo procedimiento a consecuencia del citado informe del Consello de Contas, el tribunal decreta el archivo de las diligencias “ao non existir suposto algún de responsabilidade contable”. Asimismo, el fiscal señala que el informe de Contas no aporta “novos elementos que difiran dos xa coñecidos” en el anterior auto. En vista de esta nueva resolución, el alcalde subrayó que “non queda ningunha dúbida” de que las actuaciones del Concello “respectaron sempre a legalidade”: “agora é o Tribunal de Cuentas o que volve a deixalo claro, pero antes xa se pronunciaron tamén tribunais do contencioso administrativo e sempre ao noso favor”, sentenció.



Pide a Contas que rectifique

Un nuevo espaldarazo judicial al gobierno local; así lo entiende Bello Maneiro, que exigió ayer una rectificación al Consello de Contas “que limpe a imaxe do Concello e dos traballadores municipais”. En este sentido, el regidor recordó que tras el primer auto ya pidieron una rectificación “pero fixeron caso omiso Esperemos que agora, despois deste novo auto, si rectifiquen e o fagan coa mesma publicidade que lle deron ao informe, enviándoo a todos os medios”, recalcó.



De igual modo, el alcalde insistió en que el órgano fiscalizador autonómico “aínda ten sen resolver a solicitude presentada no seu día polo Concello na que reclamaba a apertura dunha investigación interna para coñecer quen foi o responsable da filtración das conclusións do informe antes de que este se fixera público”.



Oposición

Igual de duro fue Bello Maneiro con la oposición valguesa, a la que apremió a que “tome note” y que “abandonen esta forma de facer política baseada en continuas denuncias que non conducen a nada”. “As eleccións hai que gañalas nas urnas, non nos xulgados nin no Facebook, botando continuamente lixo sobre o equipo de goberno e poñendo en dúbida a profesionalidade de dous funcionarios de primeira. Deberían ter aprendido de experiencias anteriores que aos veciños non se lles engana tan facilmente como eles pensan”, subrayó. Especialmente crítico fue con María Ferreirós, portavoz socialista, y el exconcejal de Valga Viva, Manuel Castiñeiras, que presentaron varias denuncias sobre esta estas dietas y las conocidas como comisiones de coordinación que, a la postre, acabaron siendo archivadas y que el alcalde volvió a defender su completa “legalidade”.



En esta línea, el regidor recordó que se volvió a aprobar este año la creación de dichas comisiones con la toma de posesión, así como se incluyó en el presupuesto municipal, contra el que no se han presentado alegaciones por parte de la oposición.