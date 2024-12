El TSXG desestima el recurso de Pirogal y confirma la orden de demolición de la pirotecnia de Coaxe

El Concello de Catoira y la plataforma vecinal “Coaxe libre de pirotecnia” anuncian la desestimación del recurso de apelación interpuesto por Pirogal ante la sección segunda del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que confirmó íntegramente la sentencia previa que ordena la demolición del galpón instalado en la parroquia de Dimo.



Así, el gobierno local subraya que el TSXG, con su fallo, resuelve que está “perfectamente argumentada” la sentencia “demoledora” emitida el pasado mes de mayo por el Juzgado de Pontevedra, que declaraba la ineficacia de la comunicación previa de las obras del galpón de la firma pirotécnica y obligaba al Concello a iniciar la reposición de la legalidad urbanística, es decir, a la demolición de la construcción de manera inmediata.



El proceso se inició en 2022, cuando el colectivo vecinal presentó un escrito al anterior ejecutivo, liderado por el socialista Alberto García, solicitando la ineficacia de la comunicación previa y la incoación de un expediente de reposición de la legalidad, así como que se iniciase un proceso sancionador. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el Concello desestima el inicio de las actuaciones solicitadas y la plataforma judializa el proceso presentando un recurso contencioso-administrativo, que finalmente le dio la razón en mayo de este año.



El alcalde, Xoán Castaño, destaca que con ambos fallos se da la razón al actual ejecutivo nacionalista, ya que la propia sentencia “admitía que o Concello vikingo cambiou a súa postura con respecto ao galpón de Pirogal e, se ben antes dera o seu visto bo de maneira tácita e consideraba pechada a autorización, no último ano requirira novos informes técnicos para demostrar formalmente que había irregularidades”.



Así, el Concello abrió el 15 de abril un expediente administrativo contra la empresa al poner de manifiesto que las obras realizadas “non eran compatibles coas normas subsidarias de uso en solo rústico e que había falsidades esenciais”, ya que no tenían una finalidad agrícola, según figuraba en la comunicación previa de las obras del galpón, “e ademais non se correspondían co presentado na memoria”.



No obstante, contra este fallo del TSXG, la empresa todavía puede interponer un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o la sala correspondiente del propio TSXG “sempre que se acredite interese casacional”.



Requerimientos en suelo rústico

En cualquier caso, el Concello celebra que la sentencia, al igual que el expediente abierto contra la empresa por el Ayuntamiento, señala que no se cumplen los requerimientos para construir en suelo rústico, ya que no se garantiza el suministro de agua, ya que en la memoria presentada en la comunicación previa no se contempla conexión a la red o pozo; tampoco la evacuación de aguas residuales ni tratamiento; no se acredita sistema de suministro eléctrico; ni tampoco recogida, tratamiento, eliminación y depuración de residuos.



Asimismo, indica Castaño, el fallo subraya “que a construción “está moi lonxe” de parecerse a un galpón agrícola co seu peche e carteis de risco de explosión, cámaras, pararraios de dez metros de altura e cables de ventos que non se integran coa paisaxe; apunta que o peche chega aos 2,2 metros de altura cando debería ter 1,5 e que os materiais son bloques e arames de púas; subliña que non se dá a superficie mínima para construír; ademais de aclarar que a intención evidente sempre foi habilitar un depósito de 6 toneladas de material pirotécnico cando carecía das autorizacións sectoriais pertinentes”.



Así, el alcalde, Xoán Castaño, y la plataforma vecinal “Coaxe libre de pirotecnia”, realizarán una rueda de prensa conjunta este lunes para valorar esta sentencia que les da la razón, aunque adelantan su “satisfacción” tras volver a vencer en los tribunales a una causa que registró desde el primer momento oposición vecinal al considerarlo un importante riesgo. Así, cogidos de la mano, con cruces de cartón y carteles críticos, los vecinos se manifestaron en varias ocasiones ante una causa que consideran “inxusta e terriblemente abusiva”.