Ulla-Umia se une contra la violencia machista con una intensa programación por el 25-N

Los concellos de la comarca del Ulla-Umia se vuelcan un año más con motivo del 25-N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para el que las distintas administraciones han ideado una intensa programación de actividades.



Así, Caldas volverá a poner el foco en los más jóvenes con la organización de los obradoiros “Construíndo masculinidades disidentes” y “Síndrome Wattpad”, dirigidos a alumnos y alumnas de 4º de la ESO, centrados en temas como las nuevas masculinidades o el empoderamiento femenino. En cuanto a las actividades pensadas para el público general, el Concello organiza este domingo, a partir de las 10 horas, la quinta edición de la “Andaina contra as violencias”. Los interesados se pueden anotar hasta el viernes, día 22, por un importe de tres euros, a través del número 629 448 087 o del correo inscripcionaturgaliz@gmail.com. Una ruta circular de 14 kilómetros y dificultad media-baja. Asimismo, la jornada concluirá en el Auditorio municipal con la representación de la obra teatral “Na luz do día, nalgún lugar do mundo, a algunha muller”, de Serea Teatro, pensada para un público mayor de 13 años, a partir de las 19 horas. Además, la función será representada también el lunes para el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional.



El acto central, no obstante, será el lunes 25, el día propio de la efeméride, con la lectura de un manifiesto frente al Concello. La programación concluirá el jueves 28 con la representación del espectáculo “O Pequeno Poni”, de Redrum Teatro, a partir de las 12 horas, para el alumnado de Tercero y Cuarto de la ESO.



Sexualidad y feminismo

En Moraña, el colectivo feminista “As Moiras” organiza el ciclo de charlas “Na miña cona mando eu” sobre sexualidad y feminismo con la sexóloga y psicóloga Verónica Barros (Barros Psicología). Las sesiones se celebrarán los jueves día 21 y 28 de noviembre y 12 de diciembre a las 20:30 horas, en el Multiusos de Moraña.



En la primera cita, el 21 de noviembre, se abordará la sexualidad a lo largo del ciclo vital. El segundo día, el 28 de noviembre el tema a tratar será el amor propio y la última sesión, el 12 de diciembre tratará la salud sexual. El colectivo invita a todas las mujeres de Moraña y de otros municipios a participar en el ciclo de charlas.



Campaña de sensibilización

Por su parte, Valga desarrollará durante las próximas fechas una campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género. Para ello ha diseñado una serie de actividades para los escolares del municipio, con cuentacuentos, yincana y charlas. Además, organizan una serie de actividades dirigidas al público adulto, como el programa de autocoidados o un curso de autodefensa femenina (cuyas inscripciones se pueden realizar en el Concello o en el Auditorio) y la exposición “Mensaxes Contra a Violencia”, que se presenta en el Auditorio desde el 21 al 30.



En el propio día del 25-N, las principales actividades se realizarán en el Auditorio y en el Concello, con citas como una charla coloquio sobre corresponsabilidad, o la lectura del manifiesto contra la violencia machista. Entre las personas que asistan a los actos de esta jornada se repartirán chalecos reflectantes conmemorativos del 25-N. Además, el jueves 28 de noviembre habrá una andaina contra la violencia machista, a partir de las 17 horas, con salida y llegada en el Auditorio y un “obradoiro de sensibilización sobre á violencia”, que tendrá lugar el 29.