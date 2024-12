Umia Río Vivo reclama que se limpien las algas del estanque del Xardín de Caldas

El colectivo Umia Río Vivo reclama que se limpie con urgencia el estanque que hay justo en la entrada del Xardín Botánico y de la Carballeira de Caldas. La asociación hace referencia concreta a las algas que están en el agua y que –además de dar una mala imagen al visitante– también son perjudiciales para la conservación de este elemento patrimonial.



Umia Río Vivo señala que ya se hicieron gestiones ante el Concello instando a la retirada de la especie invasora, pero que desde la administración local no se ha hecho nada al respecto. Exponen además que la propia asociación recibió contestación de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural informando de que se le daría traslado de la situación al Concello. En este sentido el colectivo expone que “a día de hoxe o Concello, que se queixa das especies invasoras no río, nun espazo con selo de Calidade Turística e Vilas en Flor non solo non xestionou a limpeza do estanque –que debera seguir un protocolo estrito– senón que colocou alumeado de Nadal sobre o arbolado do BIC no entorno do citado estanque”. El Xardín es una de las joyas medioambientales, junto con la Carballeira, del municipio termal.