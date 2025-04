Valga coloca una placa conmemorativa por el 50 aniversario del fallecimiento de Ferro Couselo

El 23 de abril de 1975 fallecía el historiador e investigador valgués Xesús Ignacio Ferro Couselo. Ahora, 50 años después, el Concello de Valga conmemora el aniversario de su muerte en la iglesia de Santa Columba de Lou­ro con un acto homenaje que reu­nió hoy al alcalde, José María Bello Maneiro, así como a otros miembros de la Corporación municipal; la directora territorial de la consellería de Cultura e Lingua, Isabel Couselo; el nieto de Ferro Couselo, Pablo Sánchez, y más familiares y allegados del intelectual galleguista.



El acto lo protagonizó el descubrimiento de una placa conmemorativa colocada en la misma base del busto en memoria de este intelectual, nombrado Fillo Predilecto de Valga en 1994. Además, se realizó también una ofrenda de flores en su sepulcro ubicado en esta misma iglesia, en su municipio natal.



También quisieron formar parte del encuentro los presidentes de la Editorial Galaxia y de la Fundación Penzol; alumnado y profesorado del colegio Ferro Couselo de Cordeiro y vecinos.

Busto de Xesús Ignacio Ferro Couselo en la iglesia de Santa Columba de Lou­ro | Cedida



Con el objetivo de amenizar la jornada conmemorativa la Escola Municipal de Música participó con el acompañamiento de Pablo Dopazo a la gaita y, por su parte, el alumnado de Primaria del CEP Ferro Couselo se ocupó de realizar un viaje al pasado repasando la trayectoria del investigador y dedicándole para la ocasión un poema escrito por ellos mismos sobre su linaje.



El alcalde aprovechó su discurso para destacar todas las iniciativas que promovió el Concello en los últimos años para ensalzar la figura de este historiador galleguista. Entre sus reconocimientos se encuentran el antes mencionado nombramiento como Fillo Predilecto de Valga, la solicitud a la Real Academia Galega para celebrar el Día das Letras Galegas bajo su nombre, hecho que sucedió en 1996, la instauración del Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo y finalmente el nombramiento de la rúa de Balleas donde se encontraba su domicilio y del colegio de Cordeiro, lugares que ahora ya llevan su nombre.



Además, Bello Maneiro agradeció también “o vínculo que a familia de don Xesús mantén con Valga e co Concello. Grazas ás súas aportacións o noso Museo conta cunha sala que pon en valor o legado e a figura de Ferro Couselo, para mantela viva”.



Para responder a las palabras del alcalde, Pablo Sánchez, nieto de Ferro Couselo, no dudó en apreciar y agradecer la labor del Concello para homenajear no solo en esta ocasión la figura de su abuelo, sino de forma repetida. “Ao alcalde, que ten amosado de forma permanente unha sensibilidade e un recoñecemento pola figura e a lembranza de Ferro Couselo que vai máis aló do político e entra xa no compromiso persoal” explicó.



Además, el mismo Sánchez aprovechó para recordar el “compromiso vital do meu avó con Galicia” y con la lengua gallega destacando la vinculación que siempre mantuvo con la ciudad que lo vio nacer.

Militancia política de Couselo

El BNG quiso participar de este acto a través de sus concejales en el Concello. Así Fran Devesa Senin, portavoz municipal nacionalista, evocó “a súa forte militancia política, pois participou na fundación do Partido Galeguista en 1931 como delegado por Vigo, nunha asemblea de constitución na que se acorda reclamar por vez primeira na historia o dereito de autodeterminación de Galiza. E tal e como contou seu irmán Manuel nunha entrevista, organizou durante a República dous mitins do Partido Galeguista en Cordeiro nos que interveu Castelao”.