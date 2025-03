Valga continúa con los actos del 8-M con un homenaje a sus deportistas

El acto central con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, sirvió en Valga para homenajear a una veintena de valguesas destacadas en el mundo del deporte, tanto por sus logros como por su condición de pioneras rompiendo barreras a favor de la igualdad o participando en disciplinas en las que la presencia de la mujer todavía no está hoy normalizada.

El Concello quiso distinguir así a estas deportistas y visibilizar la necesidad de conseguir una igualdad real. Recordaron episodios de su historia reciente en los que las mujeres tuvieron que luchar contra la discriminación, marginación y exclusión de modalidades que eran consideradas solo para hombres con la consecuente minusvalorización de sus éxitos y teniendo que escuchar vejaciones e insultos sexistas.

Un ejemplo fue cuando tres jugadoras de fútbol de la categoría cadete y el Furia A. C. tuvieron enfrentarse a la Federación Galega por impedirles disputar competiciones oficiales con un equipo mixto. A este respeto, se pronunció el Comité Galego de Disciplina Deportiva que, en abril de 1998, dictó una resolución que reconocía el derecho de esas tres jugadoras a no ser discirminadas por razón de sexo y jugar al fútbol en igualdad de condiciones que sus compañeros.



Reconocidas 20 deportistas

El Concello de Valga quiso, por tanto, homenajear a 20 deportistas: Diana Rey Martínez (fútbol), Rosa Pardal Agarunde (fútbol), Laura Abalo Bustelo (fútbol), Melanie García González (fútbol), María Arufe Fernández (fútbol), Zoe Santos Aboy (baile y gimnasia rítmica), Elia Loureiro Varela (salvamento y socorrismo), Marta Guimarey Gómez (piragüismo), Valeria Ordóñez Bascoy (piragüismo), Paola Cerneira Oliveira (piragüismo), Inés Villaverde Ferro (piragüismo), Zaira Caeiro Cerneira (piragüismo), Nerea Novo Romero (piragüismo), Aroa Castromán Figueira (motocross), Alejandra Trenco Paz (karate), Andrea Gestoso Castroagudín (karate), Lorena Álvarez Fernández (karate), Ana Otero Losada (karate)y Ollalla Fabeiro Iglesias (rally).

Todas ellas firmaron en el Libro das Mulleres y recibieron un diploma y obsequios de mano sel alcalde, José María Bello, y de las concejalas Carmen Gómez, Begoña Piñeiro y Malena Isorna.

Reconocimiento amenizado por el talento musical de otras dos mujeres

La cantante Loli Conde, alumna de la Escola de Música de Valga, acompañada por la profesora Merram Laginestra al piano, interpretaron durante la gala los temas ‘In a sentimental mood’ y ‘Vanishing’. Durante el acto, el regidor José María Bello destacó que los avances logrados ‘‘poden parecer pouca cousa, pero, no seu día, foron grandes pasos cara a igualdade’’.