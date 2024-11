Valga recibe a los miembros de Protección Civil desplazados a Valencia: “Nunca víramos nada igual”

Los miembros de Protección Civil de Valga que, durante la última semana, se desplazaron a Valencia para colaborar en las tareas de limpieza tras la DANA están ya de regreso. José Manuel Otero “Camaño”, responsable de la agrupación, Alberto Otero y Juan Jesús Santalla fueron recibidos, a su llegada a Valga, por el alcalde, José María Bello Maneiro, que se acercó a la sede de Protección Civil para agradecerles su solidaridad. También fueron recibidos con aplausos la noche de este lunes los efectivos de Protección Civil de Cuntis, Portas y Moraña, a la llegada a este municipio. El relevo lo toman varios voluntarios de Emerxencias de Caldas, que ya partieron esta semana con dirección a Valencia.



“Foi máis estrés psicolóxico que físico, porque queres facelo todo pero non podes e non podes asimilar todo o que ves”, explicó Alberto Otero a su llegada. Los miembros del servicio de emergencias valgués llegaron a la zona afectada por la DANA el pasado miércoles. En un primero momento fueron destinados a Alfafar y, conforme pasaron los días y la situación allí iba mejorando, se trasladaron la otros municipios como Picaña o Paiporta. En este último encontraron “o peor de todo. Era un campo de batalla con barro por todas partes, coches amoreados uns enriba doutros, rúas intransitables... Nunca víramos nada igual. Vivendas que estaban situadas xunto ao barranco desapareceron por completo, outras probablemente acabarán caendo en cuestión de días e os testemuños da xente eran desgarradores”, lamentaron los voluntarios.



“Agora o que se necesita é maquinaria pesada e equipos específicos, co material que nós temos xa non podemos facer máis”, señaló Otero, que regresó con una lesión: “Os hospitais da zona están colapsados e atendéronme nun centro médico que improvisaron nunha residencia de anciáns. Aparentemente teño unha escordadura bilateral, pero non puideron realizarme unha radiografía”, explicó.