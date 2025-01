Varias ONG de Venezuela piden la liberación del activista Carlos Correa, con raíces en Caldas

ONG venezolanas pidieron este miércoles la liberación de Carlos Correa, activista y director de la organización Espacio Público con familia en Caldas, a quien reportaron como "desaparecido" la tarde del martes, luego de que fuera "interceptado" por "personas no identificadas vestidas de traje negro" que iban en "carros sin placa", según detalló la esposa del activista, Mabel Calderín.

Líderes de varias ONG y gremios, como Provea y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), acompañaron a Calderín al Palacio de Justicia, donde introdujo un recurso de 'habeas corpus' para conocer el paradero de Correa, pero, hasta el momento, no ha habido respuesta sobre si fue admitido, informó Espacio Público a EFE.

A las afueras del Palacio, Calderín dijo que Correa fue "interceptado" en la salida de su oficia en Caracas, alrededor de las 17:00 hora local (21:00 GMT) del martes y, posteriormente, aseguró que buscó a su esposo en varios centros de reclusión, donde funcionarios negaron que estuviese recluido.

Mabel Calderín, esposa del director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, habla con medios de comunicación este miércoles, a las afueras del Palacio de Justicia en Caracas (Venezuela) | EFE

Calderín alertó que Correa tiene una "condición de salud especial" y requiere medicamentos para su hipertensión y problemas respiratorios, aunque también precisó que cumple con tratamientos de endocrinología y dermatología.

"Exijo, por favor, que me digan dónde está y además les exijo que lo respeten, le respeten su vida, su integridad, su seguridad, su salud, que nos permitan verlo y que, además, nos lo devuelvan", manifestó Calderín.

Asimismo, indicó que Correa "no ha cometido ningún delito", por lo que espera que lo liberen "lo antes posible", porque, agregó, "no hay razón para tenerlo escondido, desaparecido", pese a que, de momento, las autoridades no han confirmado que fue detenido.

La "desaparición" de Correa fue reportada el mismo día que la detención de siete políticos opositores, entre ellos el excandidato presidencial Enrique Márquez, así como el "secuestro" de Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien calificó así el hecho.

Entretanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó la liberación de "todas las personas detenidas por razones políticas", tras mencionar el arresto de Correa, a quien consideró "un destacado defensor de derechos humanos en Venezuela", y también el de Márquez, a quien se refirió como "amigo" suyo.

Este y "otros hechos", manifestó Petro, "impiden" que asista "al acto de posesión presidencial de Nicolás Maduro", pautada para el 10 de enero, tras una cuestionada reelección que la mayor coalición opositora considera fraudulenta, mientras reclama el triunfo de González Urrutia, que también promete asumir la Presidencia.