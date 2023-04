Vecinos de San Clemente se movilizan para pedir saneamiento

Vecinos de San Clemente se encuentran indignados, tras más de quince años a la espera de saneamiento. Más de la mitad de las viviendas de la zona carecen de este servicio y, tras mucho tiempo escuchando promesas, han decidido pasar a la acción.



El próximo sábado convocan una concentración y pegada de carteles en la carballeira del lugar de A Igrexa. Será a las doce del mediodía y animan a participar a “todos os veciños indignados co alcalde”, Juan Manuel Rey, al que recuerdan las promesas realizadas a las puertas de las elecciones en 2011, 2015 y 2019.



Esto fue, precisamente, señalan en un comunicado, “o que puxo en pé de guerra aos veciños”, ya que hubo más compromisos, aseguran, como el que realizó en 2016, mediante una convocatoria junto a la nave de traída de aguas.



Ya el año pasado, los vecinos acudieron a un Pleno para exponer este problema. “O alcalde recoñeceu a súa culpa, dicindo que antes do remate do ano o saneamento estaría feito”. Ahora, ya en 2023, los vecinos dicen estar “fartos” de volver a escuchar esta misma promesa.



Además, señalan que el alcalde eludió responsabilidades en varias ocasiones, tanto desviando la responsabilidad hacia Augas de Galicia como incluso echando la culpa “aos propios veciños” por no autorizar el pase por las fincas cuando, dicen, no se lo habían pedido. Los vecinos reclaman ahora que se hagan la intervención ya que, aseguran, la compra de una finca que el Concello alega como necesaria no impediría que se ampliase la canalización. “En quince anos non fixo nin un só metro de saneamento na nosa parroquia”, lamentan los vecinos.