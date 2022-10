Una “verbena” de lo más terrorífica para celebrar Halloween desde Setecoros

Mónica Vejo es reconocida ya en la comarca de O Salnés y el Ulla-Umia por la decoración del jardín de su residencia en la parroquia de Setecoros— en Valga—, que ya ha convertido en un polo de atracción a los visitantes de esta casa del terror, con motivo de la celebración de Halloween. Este parque temático del miedo, tras estar dedicado en 2021 a las PCR y los botellones, tiene como temática el regreso de las orquestas y las verbenas gallegas que, tras dos años de ausencia en muchos casos, retornaron a las parroquias.



Así, Vejo convirtió de su hobby­, las manualidades, una virtud, transformando su jardín en un museo del miedo. La idea surgió de una pequeña “competición” con una prima, también aficionada a esta festividad, que con el paso de los años se ha convertido ya en una tradición y que congrega a una gran cantidad de público que visita esta terrorífica vivienda, algo de lo que la creadora está encantada, ya que, tal y como dice, “se o poño é para que o vexa a xente”.



En este curso la decoración esta inspirada en el regreso de las verbenas, algo que la valguesa asegura que “botaba moito de menos”. Así, subraya que optó por montar su propia orquesta, “Vaia Panorama”, en la que no faltan Lito o Álex, a la batería— un poco zombificados, no obstante—, además de una pulpería (con moluscos de la Ría, como “se ve na cor”), una “rosquilleira” e, incluso, sus propios y singulares petardos, “o típico dunha festa galega”. Además, no podía faltar el aguardiente o el vino del país en esta particular fiesta de muertos, aunque, en este caso, es altamente recomendado no probarlos.



El resto de la ornamentación está repleta de elementos propios de la celebración, como meigas, arañas gigantescas, catrinas mexicanas y guiño incluido a la saga de terror “Saw”, con el clásico muñeco al triciclo. Además, no falta el Joker y, como novedad, se incluyen unas aprendices de brujas. Asimismo, las chuces para los niños son un imprescindible en este fechas, algo que Vejo subraya no olvidarse cuando está en casa.



La decoración la crea íntegramente utilizando materiales como plásticos reciclados, tubos de espuma de la piscina, ropa de casa o hecha por sí misma e, incluso, partes de maniquíes, sirviéndose como mayor instrumento su creatividad y esfuerzo. Las calabazas, igualmente, son de su propia huerta, aunque reconoce no cultivarlas ella y ser iniciativa de sus padres.



Pensando ya en el siguiente año, la creadora ya está meditando en la temática y el próximo montaje, puesto que reconoce el trabajo que ello supone, ya que además las elabora en su tiempo libre, especialmente el fin de semana, ya que tiene que compaginarlo con su negocio.



Debido a ello, Vejo inaugura este parque temático del miedo tres o cuatro semanas antes para que la gente lo pueda disfrutar y tener una mayor recompensa a su esfuerzo que un solo día.



La vivienda de esta valguesa es, por ello, una parada obligatoria para todos los que pasen por el municipio durante este mes. Asimismo, en noviembre arrancarán los preparativos para Navidad, aunque reconoce entre risas que “sempre hai máis competencia” en esa época, en al que se centra más en la decoración interior, puesto que los elementos se estropean. Ademas, la ornamentación de esa festividad se centraría más en luces, siendo la de Halloween más creativa y artesanal.