Vidal Seage será de nuevo el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Pontecesures

El actual regidor de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage, optará a la reelección como cabeza de lista del Partido Popular, en la cita con las urnas que tendrá lugar el próximo mes de mayo. Así lo confirmó en un acto que tuvo lugar esta mañana, en el que estuvo rodeado por representantes de la agrupación local y del presidente provincial, Luis López, así como la número dos en la dirección pontevedresa, Luisa Piñeiro.



Vidal Seage agradece el apoyo y la confianza de sus compañeros y se mostró con “máis ilusión inclso que o primeiro día”, ya que “estamos conseguindo grandes cousas para Pontecesures”. En este sentido, incidió en que “temos en marcha un proxecto que o Concello está notando, que é coñecido e compartido polos veciños, no que se aposta por servizos esenciais de calidade e por potenciar os nosos recursos, por atraer emprego e por fixar poboación”.



El cabeza de lista del PP asegura que estos planes no se pueden detener ahora. “Debemos darlle continuidade”, razona Vidal Seage. Por su parte, López señaló que “cando o PP colle os gobernos faino ben, e mostra disto é o traballo feito polo alcalde e o seu equipo nestes anos. O seu liderazgo está consolidado, está facendo as cousas moi ben, cunha xestión seria e rigorosa”.



Relación con los vecinos

El responsable provincial de la formación conservadora considera que “ese é o camiño para obter os mellores resultados en maio” y recordó la importancia de la política municipal para mejorar la calidad de vida de los vecinos y transformar “todo un pobo”.



“Juan Manuel e o seu equipo encarnan ese modelo de xestión e de relación entre un alcalde e os seus veciños. Unha xestión baseada na atención, na colaboración, no diálogo, no entendemento e na procura do interese xeral”, aseguró Luis López durante la presentación de Vidal Seage.