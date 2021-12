La Xunta ampliará el Aquis Celenis con una inversión de tres millones

La Consellería de Educación ampliará el instituto caldense Aquis Celenis, una demanda de muchos años de la comunidad educativa. La inversión aproximada será de tres millones de euros y está previsto que las obras comiencen en 2023. Mientras tanto, la administración autonómica ya dotó a los Presupuestos de este año de una partida para la redacción del proyecto.



El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció esta actuación durante una visita al centro en la que estuvo acompañado por el delegado territorial, Luis López. Ambos fueron recibidos, además de por el equipo directivo, por el alcalde de la localidad, Juan Manuel Rey y por el edil del área, Jacobo Pérez.



En estos momentos, el instituto cuenta con 377 alumnos, lo que obliga a ocupar todos los espacios de las instalaciones, incluidos los departamentos y las salas de profesores. Con la ampliación se busca solucionar esta situación, a través de la construcción de aulas polivalentes para las etapas tanto de ESO como de Bachillerato.



La obra también incluirá una nueva aula de música, según explican desde la Xunta, un espacio maker, un gimnasio y vestuarios, así como varias zonas para profesorado, constituyendo una superficie construida total de 2.372 metros cuadrados.



Rodríguez explicó que la Consellería tiene previsto firmar un convenio con el Concello de Caldas. Una vez listo este trámite, la Xunta encargará el proyecto, para el que ya figuran en los Presupuestos de 2022 una partida de 50.000 euros.



La ampliación del Aquis Celenis, señalan desde la administración autonómica, se enmarca en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, una “folla de ruta” de la Xuna para crear un nuevo modelo de centros educativos post pandemia, con espacios flexibles “adaptados a calquera circunstancia, equipados e cómodos”.





Solución en altura





Aunque desde la Xunta no lo dicen, desde el Concello sí señalan que el estudio previo que presentó ayer el conselleiro recoge la solución de ampliación en altura, que fue la defendida por el ejecutivo que preside el socialista Juan Manuel Rey. Precisamente el alcalde celebró que “finalmente a Xunta avance na petición formulada polo Concello no ano 2018 para mellorar a infraestrutura e instalacións do Instituto e poder ampliar deste xeito a oferta educativa de FP para dar servizo a toda a comarca de Caldas”.



La intervención en el Aquis Celenis lleva años en la agenda política y es una de las actuaciones pendientes en la cabecera de Ulla- Umia, junto a la construcción del nuevo centro de salud.