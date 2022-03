Xunta y Concello de Caldas firman el martes el convenio para ampliar el IES Aquis Celenis

La ampliación del instituto Aquis Celenis, de Caldas, está un poco más cerca. La Consellería de Educación y el Concello firmarán el martes por la tarde en Santiago el convenio que dará un pequeño impulso a un proyecto muy demandado por la comunidad educativa.





Después de ultimarse todos los detalles y de contar con los informes favorables de los servicios técnicos municipales el alcalde del municipio, Juan Manuel Rey, espera que en esta ocasión la firma del convenio permita iniciar la licitación de la redacción del proyecto básico y, después, las propias obras.





Juan Manuel Rey aseguró que "esta é unha proposta que fixen á Consellería no ano 2018 e, por suposto, o Concello comprométese tamén agora a colaborar en todas as fases deste proxecto para a súa execución no prazo máis breve posible".





El Concello prevé bonificar el 95 % del impuesto municipal de construcciones, instalación y obras y contribuirá a mejorar los accesos al instituto para garantizar la seguridad del alumnado y ampliar las zonas de aparcamiento.