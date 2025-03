La Xunta culmina los trabajos de sustitución de la cubierta del gimnasio del CPI Santa Lucía

El gimnasio del CPI Plurilingüe Santa Lucía de Moraña ya está listo. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó el resultado de las obras de sustitución de la cubierta del gimnasio del centro educativo. Esta obra –que cuenta con una aportación de la administración autonómica de más de 50.000 euros– permitió mejorar la eficiencia energética del edificio, así como eliminar las filtraciones de agua que se venían produciendo debido al desgaste propio del paso del tiempo.



Así pues este espacio –que es usado por el alumnado del centro escolar para las clases de Educación Física– cuenta ahora con un nuevo tejado con zonas traslúcidas que dejan pasar la luz natural.



El delegado territorial aseguró que “a comodidade e benestar do alumnado e do corpo docente é unha prioridade para a Xunta” y recordó al mismo tiempo que las obras “máis alá de mellorar as condicións dos máis pequenos, permiten reducir o gasto enerxético do edificio, o que supón un aforro nos gastos correntes do Concello”.



Desde la Xunta destacan que esta partida se encuadra en el fondo adicional al Fondo de Cooperación Local para la mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales. Esta línea adicional concedió cerca de 850.000 euros en ayudas para la realización de 17 proyectos en el área territorial de Pontevedra. En esta comarca también se benefició el municipio de Valga.