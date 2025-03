La Xunta destina casi dos millones de euros a la parcelaria de Briallos

Cerca de dos millones de euros es la cuantía que ha invertido la Consellería do Medio Rural en el desarrollo de la reestructuración parcelaria de Briallos, en el municipio de Portas. La titular de este departamento, María José Gómez, destacó esta inyección económica durante su visita para conocer los trabajos en su red de caminos, en la que estuvo acompañada de la directora general de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez; el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera; y el alcalde de dicha localidad pontevedresa, Ricardo Martínez.

La conselleira definió como ‘‘imprescindible a reestruturación e reagrupación de terreos para facilitarlles aos propietarios os seus traballos e reducir os seus custos de produción’’, por lo que ‘‘a mobilización de terras para reducir o minifundismo é un dos obxectivos principais da Consellería do Medio Rural e un dos exemplos pódese ver no concello de Portas’’.

Briallos consta de una red de más de 19 kilómetros: ya se ejecutó la red principal de caminos con una longitud de 14 kilómetros y, actualmente, se está trabajando en otro tramo secundario, que serán 40 viales, de 5,2 kilómetros. Según informa la conselleira, esta medida mejorará la conectividad de la zona, además de articular el territorio, favorecer la movilidad de personas y propiciar la salida de productos del agro. La concentración parcelaria afectó a una superficie de casi 340 hectáreas de más de 700 propietarios y está pendiente la toma de posesios provisional de los predios. El proceso permitió pasar de unas 3.700 fincas a algo más de 1.300 terrenos.



Más de 30 procesos en Galicia

Desde el año 2020, la Consellería do Medio Rural finalizó 33 concentraciones parcelarias en Galicia, abarcando una superficie total de más de 22.800 hectáreas, lo que se traduce en 17.600 propietarios que recibieron unos 37.600 títulos de propiedad. Además, desde el 2021 se decretaron en el territorio gallego 29 nuevas parcelarias, es decir, más de 24.700 hectáreas y más de 112.000 fincas de alrededor de 16.300 titulares.

Las inversiones realizadas en los diferentes procesos de concentración supusieron una aportación de más de 140 millones de euros desde el año 2009, con un presupuesto de 2025 para esta finalidad de casi 14 millones de euros por parte de la Xunta de Galicia.

Otros instrumentos de la Xunta para la movilidad de tierras

También las herramientas de la Ley de recuperación agraria consiguieron movilizar más de 10.000 hectáreas en toda Galicia. Por otra parte, existe un Banco de Terras, que permite poner en contacto a los propietarios de predios con personas interesadas en alquilarlos para actividad agrícola y ganadera. Y también se puso en marcha el Banco de Explotacións para favorecer el relevo generacional.