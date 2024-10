La Xunta reclama a Caldas terrenos anexos al Aquis Celenis para poder iniciar su ampliación

La Consellería de Educación acaba de remitir una carta al Concello de Caldas en la que le acusa de no cumplir con su parte del acuerdo para poder llevar a cabo la ampliación del IES Aquis Celenis. Según la Xunta el gobierno local se había comprometido a conseguir unos terrenos anexos al centro educativo para dotarlo de un aparcamiento y, a mayores, que estos pudiesen albergar las aulas temporales durante la ejecución de las obras. Según la Xunta ellos cumplieron con “dilixencia os compromisos adquiridos” haciendo referencia a un convenio firmado en el año 2022 y señalando directamente al Concello a la hora de justificar que la obra todavía no haya empezado. “O goberno galego non ten constancia a día de hoxe de que estean dispoñibles os terreos do aparcadoiro”, dice Educación. Señalan que “no requerimento da licencia de obra emitido polo Concello óptase por incluír unha zona de aparcadoiro dentro do perímetro do centro, o que resta espazo educativo ao instituto, en contra do sentido da obra de ampliación”.



Cree la Xunta que los terrenos que ahora están en cuestión son útiles para instalar las aulas móviles temporales a las que se trasladará al alumnado durante las obras con el objetivo de avanzar en las mismas con las menores molestias posibles. Recuerda la administración autonómica que la ampliación del instituto es la mayor inversión de la Xunta para ampliar un centro en Galicia y asegura que está buscando alternativas ante “os incumprimentos do Concello”.



No hace mucho que los miembros del gobierno local, con el alcalde Juan Manuel Rey a la cabeza, comparecieron a las puertas del instituto para –precisamente– denunciar el retraso en el inicio de las obras y asegurar que los trámites que tenían que hacerse desde el Concello estaban totalmente listos y que la pelota estaba, pues, en el tejado de la Consellería.