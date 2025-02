Acuerdo histórico en el Consorcio de Pontevedra: El Pleno aprueba el primer convenio colectivo para los Bomberos

La Diputación de Pontevedra y los Bomberos de la provincia acaban de alcanzar un acuerdo histórico, que incluye el primer convenio colectivo y una nueva Relación de Postos de Traballo, que pone fin a un largo conflicto laboral al dar luz verde a la ampliación del número de efectivos, que pasa de 73 a 90.

El propio presidente del ente provincial, Luis López, definió como "histórico" el acuerdo firmado este mismo miércoles, durante la celebración del Pleno del Consorcio Provincial, del que forman parte los parques de Vilagarcía y Ribadumia, en el que también participaron el director xeral de Emerxencias de la Xunta, Santiago Villanueva; el presidente del comité de trabajadores, Ángel Moldes y representantes de bomberos y de los sindicatos.

"Por primeira vez na historia hai un convenio colectivo para os bombeiros do Consorcio Provincial de Pontevedra", señaló López. Fueron años de negociación, que en algunos momentos incluso llegó a recrudecerse y que fructificaron en un documento que, señalan desde la Diputación, recoge mejoras salariales, sociales, de conciliación y de formación. Además, contempla la ampliación de la plantilla de bomberos de los parques provinciales, que pasa de 73 a 90 efectivos. Un incremento contemplado en la nueva RPT, que define las funciones de todos los puestos de trabajo, así como un nuevo organigrama. "Un avance que se suma tamén ao proceso de modernización de equipamentos que está a poñer en marcha a Deputación coa adquisición de nova maquinaria", apuntan fuents provinciales.

Luis López durante la comparecencia posterior

Más de una treintena de reuniones

"Vimos dunhas negociacións que se alongaron moitos anos. As posturas estaban moi afastadas, pero o talante de todas as partes rebaixou a tensión e hoxe ponse fin a todo iso. Foi un proceso que se levou con total discreción, o que foi importante para chegar ao punto de hoxe", señaló el responsable provincial. En este punto, López quiso reconocer la importante labor que desempeñaron todas las partes implicadas en la negociación. Tras felicitar a los representantes sindicales por la voluntad para encontrar puntos en común, a la Xunta como "aliado necesario e imprescindible" y a los profesionales por "non baixar os brazos durante a negociación", el presidente ensalzó el papel del diputado responsable de Emerxencias, Alejandro Lorenzo.

"É o verdadeiro artífice, nesas 32 reunións nas que participou mostrou o seu carácter e talante para negociar, comprender e reflectir todos os acordos que hoxe son unha realidade", afirmó López, que también tuvo palabras de reconocimiento para el papel desempeñado por el antecesor de Lorenzo, José López, actual conselleiro de Cutura.

El histórico acuerdo, inciden desde la Diputación, demuestra la importancia de la colaboración entre instituciones. "Isto é o que ten que ser, administracións que chegan a acordos con axentes sociais e sindicatos en beneficio dun colectivo e da comunidade", concluyó López.