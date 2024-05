Adquirir bosques para conservarlos: El proyecto del vilagarciano Óscar Briones

El vilagarciano Óscar Briones, profesor de Dirección e Xestión Pública de la Universidade de Vigo, impulsa un proyecto para frenar el deterioro que sufren los espacios naturales, especialmente en zonas tensionadas como las Rías Baixas. Esta mañana se reunió con el alcalde, Alberto Varela, para dar a conocer esta iniciativa.

El docente explicó que el cambio que está sufriendo el paisaje gallego, debido a la presión sobre el litoral y la deforestación de sus montes, va más allá de ser un asunto "meramente estético" y es un "problema con graves repercusións sobre o medio ambiente". Briones reconoce que, en la actualidad, la sociedad está muy concienciada sobre el cuidado de la naturaleza pero, aún así, alertó sobre la urgencia de pasar a la acción "porque corremos o risco de chegar tarde".

El vilagarciano se refirió, especialmente, a la continua desaparición de masa forestal que sufren los montes gallegos para ser transformados en superficies de cultivo intensivo, lo que implica la pérdida de los "pulmóns forestais" de muchos municipios y de espacios naturales de recreo y esparcimiento.

Fase de renaturalización

Para tratar de frenar esta práctica, cada vez más frecuente en el suelo rústico, el profesor propone la implicación de la iniciativa pública y de la privada, con medidas como la protección legislativa de determinados espacios, que pueden declararse parques naturales, o con la compra o cesión del uso de terrenos para su conservación. En cuanto a la financiación de estas últimas, apunta como alternativa los créditos al carbono, con los que las empresas pueden compensar los efectos contaminantes que generan sus actividades.

"Aínda que é unha medida controvertida, adquirir bosques ou montes para protexelos sería un xeito de reverter parte do dano causado", señala Briones, que a mayores de esta iniciativa de responsabilidad social corporativa de las empresas formula el crowfunding como ejemplo de responsabilidad colectiva al que pueden recurrir para preservar espacios naturales.

La iniciativa se completaría con una segunda fase, más a largo plazo, con el denominado "rewilding", es decir, tras frenar el deterioro medioambiental y proteger los bosques o montes, llegaría el momento de "reconstruirlos" o "renaturalizarlos". Para ello, se introducirán especies autóctonas o endémicas desaparecidas de la zona, de tal forma que la restauració ecológica devuelva el equilibrio natural al territorio y permita avanzar en un desarrollo rural sostenible.

Encaja en la filosofía del Concello

El alcalde agradeció a Briones que eligiera su ciudad natal y donde reside para presentar esta "interesante iniciativa" que, asegura Varela, "encaixa perfectamente na filosofía medioambiental que defendemos dende o goberno local para preservar os nosos espazos naturais e recuperar as zonas degradadas con medidas como as axudas á conservación e mantemento dos monetes, a rexeneración do litoral e a apertura da cidade ao mar".

El regidor se comprometio a trasladar la problemática y el proyecto a otras administraciones de ámbito empresarial, para buscar fórmulas de colaboración que permitan desarrollar algunas de las iniciativas propuestas en el proyecto de Óscar Briones.