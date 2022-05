Alberto Blanco: “Entiendo las medidas, pero a los oligarcas no les afecta el bloqueo. Al final, pagamos los mismos”

Aún no tiene claro si va a volver o no a Krasnodar, donde el club con el que tiene un contrato de dos años le acogió con los brazos abiertos y le dio también todas las facilidades para regresar. Ahora, coge Alberto Blanco (Vilagarcía, 1970) coge fuerzas en casa, donde por fin pudo reconciliarse con la almohada.





Usted ya llevaba en Rusia un tiempo cuando estalló la guerra, ¿se veía venir?

No, nadie lo pensaba. Cuando Putin se dirige a la nación, el 23 de febrero, es un día festivo, el Día del Hombre, y fue espectacular, con las calles llenas. Luego hizo un discurso de tres o cuatro horas donde declaraba que comenzaba la operación especial en Ucrania.





¿Cómo vivió usted esos primeros momentos de preocupación e incertidumbre?

Nos afecta de lleno en ese momento, porque se cierra el aeropuerto. Todo cambia a partir de ese día, ya no podemos tomar vuelos directos... Luego afectó a los bancos. Se generó cierto pánico y la gente iba a sacar dinero, por lo que empezaron a limitarlo a 1.200 rublos, que son unos doce euros al día. No te dejaban hacer transferencias y la vida subió sobre un diez por ciento, teniendo en cuenta que allí es muy barata. Todas estas medidas que tomó la Comunidad Económica Europea a la gente le van a afectar. Cerró Ikea, cerró Zara.... . Y el covid desapareció. Las mascarillas en Moscú estaban prohibidas, supongo que por seguridad...





¿Y su familia qué le decía? Estaría preocupada...

Mi familia los quince primeros días me decía que me viniese. Yo fui a los pocos. La Federación Española de Baloncesto se puso en contacto conmigo y me dijo que estaría en una lista para posible evacuación. Pregunté qué me recomendaban y mi Gobierno me dijo que puedo estar tranquilo y que, si se recrudece, estaría en la lista para evacuaciones. Cuando vi que la cosa podía ser más seria es una noche que escucho los kazas y pensé que eran misiles. Desde que empezó todo esto, yo que nunca tuve que ir al médico, comencé a tomar pastillas para dormir. Aunque nunca temí por mi seguridad, se me acumulaban muchas preocupaciones, como la del dinero. Hasta el 9 de septiembre tengo dinero allí. Además recibí amenazas por las redes sociales, de gente que nunca me lo esperaría, por trabajar en Rusia... Eso me sentó mal, porque me he expuesto a nivel que nadie lo ha hecho, sobre todo en este gremio.





Ha hecho usted vida allí, tiene compañeros rusos, vecinos rusos, ¿cómo lo ven ellos?

Tengo amigos rusos. Mi ayudante es ucraniano-ruso. Su hermana es doctora en un hospital de Kiev y su hermano está disparando contra los rusos. Y él estaba en Rusia y sus percepciones eran diferentes. Es un tío de 2,10, encantador, muy cariñoso. Su información era un contrapunto a la mía. Y me sirvió para ver lo que piensa la sociedad rusa. La información que les llega allí es totalmente distinta. Yo sí he visto asedio a periodistas rusos por parte de ucranianos.





¿La liga se llegó a paralizar en algún momento?

La liga nunca se paralizó, solo fue variando las fechas porque los desplazamientos se hacían con más dificultades. Lo que antes eran 10 horas, pasaron a ser 37. El club se portó muy bien conmigo y me dieron muchas facilidades. Para mí, el momento incómodo era cuando escuchábamos el himno. Por respecto a un jugador ucraniano, los jugadores dejaron de abrazarse durante ese momento y yo lo escuchaba con las manos cruzadas, sin ser irrespetuoso. Solo hubo un momento en el que no sabíamos si nos iban a poner la Z en el uniforme ruso, pero no hubo nada de eso. Ellos están orgullosos de su himno y en España lo escondemos. Por eso traigo la camiseta de España, porque estoy harto de que se apoderen de la bandera de mi país.





¿Y qué opina de los vetos que se están imponiendo a espectáculos y artistas rusos, como el ballet?

Es una pregunta muy difícil. ¿Por qué un bailarín tiene que pagar las consecuencias de que un gobernante tome una decisión con la que, a lo mejor, no está de acuerdo?

¿Tienes que odiar a alguien o baila muy bien porque alguien de su país haga eso? ¿Me tienen que amenazar a mí en las redes sociales por trabajar en Rusia?







¿Preocupa en la sociedad esta rusofobia que se generó?

La rusofobia sí que preocupa. Ellos notan que les va a afectar. Saben que van a volver a estar aislados del mundo. Y es injusto para la gente normal. Yo entiendo que e tomen medidas, pero al final siempre pagamos los mismos. A los oligarcas no les afecta el bloqueo.





¿Y cuáles son sus previsiones de cara a la próxima temporada? ¿Volverá a Krasnodar?

Tengo un contrato de dos años. Les pedí tiempo, hasta mediados de junio. Si la situación es la que hay a día de hoy, mi intención es no volver, porque no quiero estar incómodo cada día, no sabiendo lo que va a pasar. Pero si no tengo ninguna otra oferta, tendré que darle de comer a mi familia.