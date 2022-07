Alberto Varela apela a un frente común para frenar la precariedad sanitaria en O Salnés

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, apeló a la necesidad de crear un frente común de todos los alcaldes del área sanitaria Pontevedra-O Salnés ante la que él mismo calificó como “insostible e inaceptable” situación del PAC de la capital arousana y de otros puntos como Cambados, O Grove o Baltar que este fin de semana sen quedaron sin facultativos obligando a la ciudadanía a acudir a un centro hospitalario ante cualquier urgencia. “Dende que eu son alcalde é a primeira vez que acontece isto”, sentenció Varela. El regidor socialista compareció ayer públicamente para apuntar directamente a la Xunta de Galicia y a su gestión en materia de sanidad por el “claro problema estrutural que temos na sanidade”. Varela puso datos sobre la mesa e indicó que en el PAC vilagarciano son necesarios “un mínimo de 3 médicos” y que “non se pode deixar o PAC sen facultativos derivando aos pacientes aos hospitais para colapsar as urxencias”.





Ante tal situación –que ya provocó las primeras consecuencias tanto en las urgencias del Hospital do Salnés como de Montecelo en Pontevedra– el regidor socialista anunció que llamará a todos los alcaldes del área sanitaria para hacer un frente común y “tomar as medidas de presión que sexan necesarias”. A mayores también promoverán desde el gobierno local una declaración institucional para exigir medios “á que esperamos que se unan todos os partidos da Corporación”. No será lo único. El alcalde vilagarciano –también presidente de la Fegamp– aprovechará una reunión ya acordada con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dentro de 10 días para trasladarle la preocupación de Vilagarcía sobre el PAC y exigirle facultativos. Además el asunto volverá de nuevo al Parlamento de Galicia a través del diputado socialista vilagarciano Julio Torrado. Varela manifestó que el PAC se queda justo sin médicos en un fin de semana en que Vilagarcía acoge un festival multitudinario y “tendo en conta que estamos nunha das zonas turísticas máis importantes de Galicia, e a Xunta sábeo”.







Indignación en Cambados







Lo cierto es que el tono severo que ayer manifestaba Alberto Varela se extendía también a otros responsables políticos de la comarca de O Salnés con unos PAC que tuvieron que cerrar servicio médico a causa de la falta de facultativos. Es el caso del concejal de Sanidade en Cambados, Tino Cordal, que tildaba ayer la situación de “desfachatez e vergoñenta”. El edil de Somos apuntaba a que en la capital del albariño son necesarios tres médicos en el PAC porque “atende a moitos concellos da redonda” y que ese servicio no se está prestando. “É un proceso de desmantelamento da sanidade pública que está levando a cabo o PP dende hai xa anos”, indica Cordal. Lamenta que “despois da pandemia, cando se demostrou claramente que non era convinte saturar as urxencias hospitalarias, sigamos caendo no mesmo erro”. El concejal cambadés recordó que en más de una ocasión apeló a la convocatoria de una gran manifestación centralizada en Cambados para exigir más medios por parte de la Xunta.







“Situación terrible”







En su intervención de ayer Alberto Varela dio a conocer algunos datos. Primero indicó que “non se sostén o discurso da Xunta de que non hai médicos por ningún lado, dado que se sacaron 106 prazas e se presentaron 347 facultativos”. Además manifestó que “sei que onte (por el viernes) en Montecelo había 32 persoas en urxencias esperando cama e 24 delas estaban nos pasillos”.





Tanto Varela como Tino Cordal coincidieron en la precariedad de los contratos y en la eventualidad “o que dificulta notablemente unha boa xestión sanitaria”. Algo que, insiste Varela, “ten que cambiar”.