Alberto Varela: “Estamos satifeistos co traballo, pero somos inconformistas”

“Moderadamente satisfeitos” con el trabajo realizado pero también “inconformistas” y con el objetivo de “conseguir máis”. Así encara el ejecutivo de Alberto Varela, en palabras del propio alcalde, el final de año y la apertura de 2022, en el que tienen puestos nuevos proyectos y la finalización de otros ya en marcha.



El acuerdo para realizar el nuevo centro de salud en la Comandancia centra, lejos de cualquier sorpresa, el balance del regidor, que lamenta que “nos quedamos sos na defensa do centro de saúde” en la Avenida da Marina. “Dicían que os informes nos desmentían e que era unha teima do goberno. Podemos dicir que o tempo nos dou a razón”.



Asimismo, Varela destacó que dicha actuación es fruto de la “recuperación do dialógo entre administracións polo ben da cidadanía”, en referencia a las buenas relaciones con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís. Precisamente este cambio permitió también dar los pasos hacia un “obxectivo perseguido durante moito tempo”, como es que O Ramal abandone su carácter industrial para ser un espacio de disfrute público. En la parcela del Concello, el alcalde indicó que se está “afinando o proxecto” y que se hizo una memoria para las subvenciones europeas. El plazo para ejecutarlo finaliza en 2024. Además, Varela destacó la intención del Puerto de derribar lo antes posible las naves del muelle y de armonizar su actuación con la que lleve a cabo Ravella en la zona más próxima a la playa.



Pero Varela también destacó otras actuaciones como las humanizaciones de O Freixo, Camilo José Cela y el entorno de Fexdega. Doce mil metros cuadrados ganados para “disfrute público” durante este año que definen un modelo de ciudad “polo que todo o mundo nos identifica” y que ya trazaron “outros alcaldes do noso partido”. El Paseo a Canelas, “perseguido por diferentes gobernos durante 20 anos” o la finalización del que lleva a Carril son otras actuaciones que resaltó el alcalde.









Escudo social





Un modelo de ciudad que va de la mano de políticas de defensa de una movilidad “sostible e verde” mediante la apuesta por “medios de transporte alternativos”. En este sentido, Varela destacó el Vaibus, un bono que el Concello puso en marcha pese a que Vilagarcía no tiene obligación de prestar transporte urbano; la red de ciclovías, que seguirá con fondos europeos aunque no se prevé que en 2022 se hagan nuevos tramos; o las dos frecuencias de tren a Madrid. “Todo isto conleva unha cidade máis atractiva”, incidió el socialista, que destacó el incremento en un 90 % del presupuesto en Servizos Sociais durante estos últimos ses años y medio. “O goberno tiña claro que tiña que haber un escudo social”, dijo Varela, que también destacó las 191 becas dadas en 2021 para estudios superiores o las ayudas para recuperación a los negocios, los bonos “Son da Casa” o la estrategia Vilagarcía 21, “escoitando e dando voz a empresas tractoras” y con convenios como el de Fundivisa, que dio formación práctica a personas en situación de desempleo e incluso insertó en esta y otras fábricas a varios de los participantes. Son algunas de las actuaciones que destaca Varela de un equipo que, recordó, “leva máis de doce millóns de euros conseguidos para esta cidade”. Trabajo en el que continuarán para “seguir avanzando” sin “incrementar os impostos”. La financiación provincial permitió, entre otras cosas, dotar de saneamiento a Pedramogueira. “Foi o primeiro que nos pediron os veciños de Galáns e unha das cousas que máis satisfacción me deu como alcalde”, concluyó Varela.