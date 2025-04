Alcaldes, ediles y cargos socialistas muestran su rechazo en un manifiesto a la pastera Altri

Alcaldes, ediles y cargos socialistas comparecieron en Carril para mostrar su rotundo rechazo a la instalación de la pastera Altri en Palas de Rei por, entre otras cuestiones, su afectación sobre las aguas de la Ría de Arousa. Los socialistas dieron a conocer un manifiesto en el que hablan abiertamente de que la celulosa amenaza “o noso modo de vida” y que es “un paso atrás para o saneamento da Ría”. Criticaron que “a día de hoxe queda moito por facer e a Xunta, en lugar de apostar polo medio ambiente, aposta pola contaminación”.



El PSOE considera que la instalación de Altri pone en riesgo puestos de trabajo e inciden en que “as institucións temos a obriga de protexer á xente que ten o seu modo de vida no mar, na Ría, nos bancos marisqueiros e no esteiro do Ulla”. Los socialistas manifiestan que Altri es “un proxecto político dunha Xunta sen políticas industriais para Galicia” y definen la Declaración de Impacto Ambiental como “unha falta de respecto á cidadanía e a Galicia”. Los socialistas aseguran que el Gobierno de España no puede conceder un euro de subvención al proyecto por “ser incompatible coa Axenda Verde”. “Fabricar celulosa a partir de eucalipto é un modelo do século pasado”, zanjan.