Los alcaldes hacen un llamamiento a asistir a la manifestación en defensa de la sanidad

Los alcaldes de O Salnés, salvo los populares Telmo Martín y Gonzalo Durán, hacen un llamamiento conjunto a la ciudadanía de la comarca para que asista a la manifestación que tendrá lugar el viernes en Vilagarcía, en protesta por la situación de la sanidad y, especialmente, de la Atención Primaria.



“Son innumerables os casos que, semana tras semana, se suceden sobre problemas e demoras apra ser atendidos”, señalan Marta Giráldez, Alberto Varela, José Cacabelos, Samuel Lago, David Castro, Carlos Iglesias y Carlos Viéitez. Detallan que “nestes mesmos días en Meis o centro médico está sen profesional”, pero que en Vilagarcía “nunca é posible estar a plantilla completa” y en O Grove “non é posible chegar a unha asistencia de calidade cando, boa parte do tempo, non hai nin a metade de profesionais asignados ao centro” y en Cambados “a cidadanía veu como se perdían parte das quendas asistenciais por problemas de xestión”. En el mismo comunicado, los regidores señalan que la saturación de Meaño o Ribadumia, qne en muchos casos tienen un solo médico, o en A Illa, donde no hay pediatra, obliga a concentrar la atención en Cambados y en San Roque, también mermados.





Más ambulancias





Al mismo tiempo, los alcaldes piden una mayor dotación de ambulancias en la comarca y consideran que el traslado de la medicalizada a Sanxenxo durante el verano “resolve un problema a costa de xerar outro”.



Por ello, piden la asistencia masiva de los vecinos de O Salnés a una manifestación que saldrá el viernes, a las 20 horas, desde delante de la Casa do Mar y finalizará en la Praza de Galicia. Ayer mismo, la plataforma SOS Sanidade realizó una nueva recogida de firmas y reparto de información en el mercado de Vilagarcía. Habrá autobuses desde diversos puntos, como Cambados, Meis y O Grove (con salida a las 18:45 desde la estación).