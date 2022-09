Alcaldes de O Salnés anuncian una gran movilización por la sanidad en octubre

Principios del mes de octubre. Esa es la fecha elegida por los alcaldes de O Salnés para celebrar una gran movilización en protesta por la precariedad de los servicios sanitarios en la comarca. Los regidores consideran que las cuestiones a las que se comprometió el conselleiro de Sanidade en la reunión mantenida hace unas semanas con todos ellos no se han cumplido y que, por ello, es necesario dar un paso más. Además de la gran movilización los alcaldes promoverán mociones y declaraciones institucionales en apoyo de la sanidad pública en todos los concellos. Una hoja de ruta prácticamente igual a la anunciada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Salnés reactivada hace unos meses, pero de la cual los alcaldes no hablan en el comunicado emitido ayer. El anuncio de la gran movilización está firmado por todos los alcaldes salinienses excepto por el de Vilanova, Gonzalo Durán, (que se mantiene al margen de todas las decisiones que se adoptan en la Mancomunidad) y por el de Sanxenxo, Telmo Martín, que pese a haber asistido a los encuentros anteriores en los que se abordó este tema no rubrica el anuncio del calendario de protestas.





Los alcaldes dan el paso después de un verano especialmente difícil en la cobertura mínima de los PAC de la comarca. De hecho hubo algunos fines de semana en los que los de Vilagarcía, Cambados, Baltar y O Grove se quedaron sin asistencia médica teniendo que acudir los pacientes al servicio de urgencias del Hospital do Salnés o a Montecelo para poder ser atendidos. Tampoco la atención primaria pasa por su mejor momento, dado que en el municipio meco obtener una cita con el médico de cabecera se ha convertido en todo una odisea. El alcalde, José Antonio Cacabelos, pidió a los vecinos que sigan firmando en las mesas en las que se recogen apoyos para la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma en Defensa da Sanidade. Alertó el socialista de que el jueves “no hubo ni un solo médico en el centro de salud de O Grove” y apuntó que la única cobertura era la de un facultativo que estuvo en el PAC a partir de las tres de la tarde. Añadió además que el centro de salud de Monte da Vila solo contó con dos médicos en toda la temporada estival cuando –insiste– le correspondían siete doctores más uno de refuerzo en verano. Una situación de falta de profesionales que se ha repetido en todos los centros de salud de O Salnés y Ulla-Umia.