“A un alcohólico cústalle moito recoñecer que ten un problema”. Con estas palabras se expresa Andrea Castro. Ella es la actual presidenta de Areva y lleva nueve años “limpa”, como ella misma dice. Los cuenta como si de un cumpleaños y un nuevo renacer se tratase. “Fíxenos exactamente o domingo. Fixo nove anos que non bebo”. El testimonio de Andrea es uno de los tantos que pueden escucharse en el marco de las terapias semanales que esta asociación realiza. “A maioría dos que chegan a nós veñen da man doutra persoa, dun familiar ou amigo que os convence de que teñen un problema”. Y es que –según relata Castro– “o que acostuma a dicir un alcohólico é que el non ten un problema, senón que bebe o normal, o que bebe todo o mundo”. Una normalidad que no es tal y que la presidenta de Areva define a la perfección. “A normalidade non é dependencia. Un alcohólico cando empeza a beber non pode parar. E podes ser alcohólico de beber todos os días ou tamén de fin de semana. Como se chega ese momento e non podes deixar de beber. Iso é ter dependencia e non é normal”, explica Andrea Castro.





De ahí que desde Areva entiendan que la sociedad –en todas sus facetas– debería concienciar más sobre el peligro del consumo excesivo de alcohol. “É unha enfermidade, pero aínda non está concebida como tal e incluso entre algúns médicos non se percibe como tal cousa e iso é un problema”, reconoce la presidenta de Areva.





En la asociación el perfil de los usuarios –en estos momentos alrededor de unos 20– es de personas “con máis de 50 anos”. Dice la presidenta de Areva que “a xente nova é moito máis reacia a entender que o alcoholismo é un problema. Por iso é tan importante abordar temas relacionados coa prevención”. En estos momentos en las terapias de la asociación vilagarciana (que atiende a usuarios de toda la comarca de O Salnés y también de algunos de los concellos de Ulla-Umia) “hai máis homes que mulleres, pero houbo un momento en que era a cousa máis igual”. Las diferencias entre unos y otros existen. “As mulleres beben máis nas casas polo xeral e os homes máis nos bares. Que hai excepcións? Si, hainas, pero en xeral ese é o perfil”. Las jornadas continúan hoy durante todo el día con una mesa de testimonios, tres conferencias y un taller de actividades. El teléfono para contactar con la asociación para cualquier tipo de consulta es el 722 501069.