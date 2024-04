Amencer estrena un apartamento tutelado que será área de respiro y aula de formación

El centro Princesa Letizia-Amencer estrena un apartamento tutelado gracias a la inversión de dos millones de euros con cargo a los fondos Next Generación ejecutados por la Consellería de Política Social. Este nuevo apartamento tendrá tres usos. El primero será el de un servicio de respiro a las familias que se dedican a los cuidados de personas dependientes. Este nuevo recurso permitirá ese descanso, principalmente los fines de semana. De lunes a viernes el apartamento servirá como aula de formación para cuidadores y también para que personas con discapacidad puedan aprender a realizar una vida independiente en sus domicilios. Este nuevo recurso tiene capacidad para nueve personas. Eso sí, no será para residencia permanente, sino para ir rotando y que puedan hacer uso de él el mayor número de personas posible.



La conselleira de Política Social, Fabiola García, visitó las instalaciones del Princesa Letizia precisamente para conocer de primera mano el resultado de las obras de ampliación de un centro que es referente no solo en la comarca de O Salnés, sino en todo Galicia. De hecho el apartamento tutelado tal y como se va a concebir en Amencer es un recurso que existe en pocos sitios. Como aula de formación ya hay convenios con centros en los que se imparten estas disciplinas para que puedan acudir a estas instalaciones a poner en práctica sus conocimientos.



En la visita Fabiola García anunció que muy pronto la Xunta de Galicia concertará nuevas plazas públicas para las instalaciones vilagarcianas. Actualmente en este enclave hay un total de 23 usuarios –entre el centro de educación especial y el centro de día–, pero es una cifra que va variando. De hecho no hay plazo de matrícula –tal y como explicaron desde la entidad– sino que se van acogiendo usuarios a medida que estos lo vayan necesitando. La conselleira aplaudió la “xestión desta entidade social que é unha referencia en todo Galicia e tamén en todo España. Gracias a esta financiación de dous millóns amplíanse as prazas e créase unha vivenda tutelada para nove persoas. Ese é o camiño que temos que seguir, o de que todas as persoas con discapacidade sexan capaces de gañar en autonomía e poidan ter unha vida plena de forma propia”.



La responsable autonómica declaró que el centro Princesa Letizia podrá llegar todavía a más familias de esta comarca y de su entorno ofreciendo una atención de más alta calidad a las personas con parálisis cerebral y a sus familias.



Las obras se financiaron a través de una orden específica para la ampliación o creación de nuevos centros de titularidad social y también mediante el orden de ayudas con cargo al 0,7 % del IRPF.

El centro Princesa Letizia-Amencer está ubicado en la zona de O Castriño y tiene usuarios no solo de Vilagarcía.