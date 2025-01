Ana Abalo: “Es mucho el tiempo familiar que inviertes en la asociación. Pero compensa”

Ana Abalo es la presidenta de la Asociación de Veciños de Rubiáns. En las últimas semanas ha vivido el estrés de gestionar la recuperación de la Exposición de la Camelia, cuya última edición congregó a más de 40 expositores de toda Galicia. Hoy nos habla de este y otros proyectos del colectivo.

Acaban de recuperar la Exposición de la Camelia. ¿Cómo se gestó?

Esta fue la 13ª edición de la Exposición de la Camelia. Con el Covid se paró, en 2022 se hizo y en 2023 se volvió a parar. Pero el año pasado se celebró la Exposición Internacional de la Camelia en Vilagarcía y el Concello nos invitó a participar. Entre todos conseguimos un poco de camelia y pusimos nuestra mesita. A raíz de eso, en la directiva empezamos a pensar en recuperar la exposición en Rubiáns y decidimos hacer una, pero solo a nivel vecinal. Tuvimos una respuesta de los vecinos maravillosa y, a partir de eso, decidimos contactar otra vez con la SEC (Sociedad Española de la Camelia), con Carmen Salinero, para volver a meternos en el circuito de las exposiciones. Este año nos dieron fecha, y muy bien.

Fue un éxito, pero también hubo algunos problemas con el local...

Somos una directiva nueva, llevamos apenas un año, y nos encontramos el local con muchísimas filtraciones de agua y humedades. Pero bueno, el Concello en la última semana hizo allí un apaño, porque daba un poco de pena que estuviera en esas condiciones en un evento tan grande. Y quedó bastante bien. No sé si se solucionó del todo el problema porque no sabemos por dónde entra el agua, pero llueve dentro del salón de actos.

¿Qué balance hace de este año que lleva en la directiva?

Impresionante. No paramos. Somos una directiva a la que se le ocurren mil ideas y, dentro de los nueve que somos, todos tenemos contactos con alguien. Entonces, hacemos variedad de cosas.

¿Qué actividades destacaría?

Pues desde la típica fiesta de San Juan, Carnavales o Fin de Año... hasta una conferencia con deportistas de Rubiáns a la que vinieron Antón Paz o Fran Padín... Un teatro infantil...

¿Cuántos socios son ahora?

Pues estamos con la renovación, pero del año pasado, 225.

Cuando entró en la directiva comentó que pondría un buzón de sugerencias. ¿Ha funcionado?

Sí, sigue allí. Al principio llegaban muchas cosas, ahora ya se calmó un poquito. Por ejemplo, los niños nos piden insistentemente que pongamos una canasta de baloncesto y una portería de fútbol, porque en Rubiáns no tienen dónde jugar. Lo más cercano es el cole, pero cierra el fin de semana. Ya hicimos trámites para solicitar una canasta que lleva incorporada una portería y estamos a la espera de que nos la concedan.

¿Qué más cosas necesita ahora mismo Rubiáns? Porque dijo en alguna ocasión que se sienten algo abandonados en el rural...

Sí. En el rural como que no somos tan importantes como en el centro de Vilagarcía. Las carreteras están un poco abandonadas, tenemos que insistir con los baches, que ya son socavones en algunas zonas. También limpieza de cunetas, acondicionamiento... La reforma del parque infantil que está en el centro cultural necesita arreglos importantes. El suelo está cubierto de piedras y se pide desde hace mucho que lo cambien por caucho, porque esas piedras salen del recinto del parque y suponen un peligro importante. Además, aún quedan unas casas que no disponen de servicio de alcantarillado. El concejal de obras me había comentado que era un problema con en tipo de calificación del suelo y que lo estudiarían, pero es algo arrastrado desde hace muchos años. También, últimamente, hay problemas con la frecuencia de recogida de la basura, que se acumula durante varios días.

En este año que lleva al frente de la asociación, ¿se ha arrepentido alguna vez de dar el paso?

Arrepentirme, no. Pero sí he tenido momentos de “no puedo más, estoy llegando a mi límite”. Porque es mucho trabajo. Yo cuando entré en la directiva fue una decisión en el momento. Ya me habían captado antes diciéndome “tú vales, échanos una mano”... Entonces fui a la asamblea como espectadora y como veía que no había relevo... Era una pena tener un centro cultura que estuviera cerrado, sin actividad. Entonces dije “ala, a lo loco”. Y con mis compañeros, igual. Somos una piña.

Ana Abalo (tercera por la izquierda), junto a otros miembros de la directiva y el actor Carlos Blanco | Cedida

¿Le dio Xurxo Abuín (anterior presidente) algún consejo?

No. Me dio ánimos. Pero él se retiró y no quiere saber nada.

¿Y tienen algún proyecto en mente que nos pueda comentar?

Nos gustaría seguir tirando por los monólogos. Ya hicimos uno con Carlos Blanco en junio, otro con Oswaldo Digón en noviembre y ahora estamos viendo a quién podemos traer. Todavía no se puede decir hasta que no haya nada en firme. Pero todos tienen algún vínculo con R

ubiáns.

¿Cuál es el siguiente evento en el que están trabajando?

Estamos preparando el Día de las Letras Galegas, que el año pasado hicimos un serán que fue un éxito y este año queremos mejorar. Siempre queremos superarnos.

¿Compensa todo el tiempo que se invierte en la asociación?



Es mucho tiempo. La gente no se da cuenta del tiempo tuyo familiar que inviertes. A veces tenemos que parar porque en casa dicen “uy, te echamos de menos”. Pero compensa.