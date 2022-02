Análisis de sedimentos y de aguas para saber qué pasa en la Ría de Arousa

Determinar la calidad del agua y también analizar los sedimentos en puntos concretos de Carril. Estos son los dos pilares básicos del estudio promovido por Cobre San Rafael -firma que busca la reapertura de la Mina de Touro- y sobre el que ayer se celebró una reunión en la localidad carrilexa con la Agrupación de Parquistas, Intecmar y técnicos de la USC. Fue precisamente el coordinador científico de las estaciones biológicas de la USC, José Luis Otero, el encargado de explicar la parte técnica de la acción. La intención, explicó, es establecer puntos de control específicos en los bancos marisqueros para “facer seguimento dunha serie de parámetros biolóxicos como son a clorofila, o contido do osíxeno en auga ou o material en suspensión que son básicos para saber a calidade do sitio no que están os bivalvos”. Esos datos se compararán con una zona de control externa para “ver realmente se as condicións ambientais son diferentes e se é así se son perxudiciais para o crecemento das ameixas, por exemplo”.





El lugar en el que se establecerá el punto de control es un extremo aún por determinar, de ahí que la idea es trabajar mano a mano con los parquistas que son los que “coñecen as dinámicas e a zona”, expone Otero. Siendo optimistas los técnicos creen que los resultados y el diagnóstico podría estar listo antes de un año.





No es la única acción que se desarrollará en aguas de Carril. El representante de Cobre San Rafael, Constantino Penedo, explicó que en el convenio firmado con los parquistas también hay un estudio sobre el fitoplacton y otro sobre los sedimentos (para analizar, entre otras cuestiones los metales pesados) en el Ulla. Se hará ahora con más detalle en la zona de Carril.





El presidente de la Agrupación de Parquistas, José Luis Villanueva, explicó que “nós firmamos este convenio porque a nosa pretensión é saber que é o que pasa coa calidade da auga do río. En función dos resultados que poida obter a parte científica pois haberá que tomar as medidas que sexan pertinentes”. Indicó que “para nós esta é unha gran oportunidade porque levamos anos demandando saber de donde procede a contaminación e cales son as causas que non só reducen, senón que ás veces acaban por completo coas nosas colleitas”.





En la reunión de ayer por la tarde estaba la directora del Intecmar, Covadonga Salgado, que agradeció la invitación de los parquistas tras exponer Villanueva que “nós queremos ir da man da Consellería”. Salgado indicó que “queremos poñer en valor as redes de control que xa ten a Xunta de Galicia tanto por parte do Intecmar como por Augas de Galicia e polo tanto ir da man. Todos os estudos que veñan a maiores son bos e o que hai que facer é complementarse e nós apoiar aportando a nosa experiencia e o noso coñecemento”.





Una vez que se conozcan los resultados se darán a conocer para determinar otras acciones a seguir.